Obra do Hospital de Arujá avança e tem entrega prevista para 2027

O Hospital Regional de Arujá entrou em uma nova etapa de obras e segue com previsão de entrega para janeiro de 2027. Durante o programa DS Entrevista, o prefeito de Arujá e presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), Luís Camargo (PSD), afirmou que o Governo do Estado reafirmou o compromisso de investir cerca de R$ 30 milhões para equipar a unidade.

A obra, executada por etapas, começou em fase estrutural e agora está em fechamento da edificação. “Em seguida vamos fazer a etapa de acabamento interno. Nossa expectativa é que, ao longo do próximo ano, conforme o planejamento, o hospital entre efetivamente em funcionamento e possa contribuir muito para a saúde de toda a região”, afirmou Camargo.

Para ele, a regionalização da saúde é uma das principais prioridades do Alto Tietê. "O objetivo é que toda a estrutura de saúde do Alto Tietê trabalhe de forma integrada. Não faz sentido termos hospitais na região e continuarmos encaminhando pacientes para outras localidades", disse.

O prefeito informou ainda que o Condemat+, por meio da Câmara Técnica de Saúde, realiza um levantamento das principais demandas dos municípios para subsidiar a implantação da regionalização do sistema estadual de regulação (Siresp). "O grande desafio agora é fazer com que todos esses equipamentos atuem sob uma mesma coordenação, permitindo a distribuição das especialidades entre as cidades da região. Dessa forma, evitaremos que pacientes do Alto Tietê precisem se deslocar para outras regiões do Estado em busca de atendimento especializado", afirmou.

Mobilidade

Durante a entrevista, Camargo também destacou investimentos em mobilidade urbana. Entre as obras defendidas pelo município estão a duplicação da Rodovia Alberto Hinoto (SP-56), a implantação do Corredor Metropolitano de Transporte e a duplicação do trecho final da Rodovia Pedro Eroles (Mogi-Dutra).

Segundo ele, a duplicação da SP-56 deverá começar ainda neste ano, após reuniões promovidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) com proprietários de imóveis localizados às margens da rodovia. “Depois de tantos anos, felizmente veremos essa duplicação sair do papel. O projeto já foi aprovado pelo DER em conjunto com os municípios de Arujá e Itaquaquecetuba, e a obra realmente será executada”.

Também houve avanço no projeto do Corredor Metropolitano. “Essa obra será muito importante porque facilitará o deslocamento dos trabalhadores até as estações de trem e metrô. Como haverá poucas paradas, o tempo de viagem deverá ser reduzido em aproximadamente 20 minutos”, disse o prefeito.

Além disso, Camargo ressaltou o esforço para realizar a duplicação no trecho final da Rodovia Mogi-Dutra. “É um trecho pequeno, com menos de dois quilômetros, e até hoje não entendemos por que ainda não foi duplicado. Principalmente agora, com a implantação do pedágio, o mínimo que esperávamos era maior agilidade por parte da concessionária. Estamos trabalhando intensamente para que essa duplicação também seja realizada”.

Outros

Ainda durante o programa, o prefeito destacou obras viárias para melhorar a mobilidade urbana. “O crescimento de empresas no município exige novos investimentos em infraestrutura, uma vez que antes eram 5 mil e agora são mais de 18 mil CNPJs ativos em cinco anos”.

Na educação, foi confirmada a construção de duas creches e uma escola em tempo integral, além da implantação de um Centro TEA municipal ainda neste semestre e a articulação para um centro regional. “Neste momento estamos definindo o local onde ele será instalado”, informou Camargo.

O prefeito também ressaltou a integração do sistema de monitoramento de Arujá ao Smart Sampa, com reconhecimento facial. “A cidade tem 118 vagas abertas pelo programa Arujá Emprega e receberá uma unidade da Fatec no próximo ano”.