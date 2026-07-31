'Baby, me Leva!' promove novo evento de adoção de animais neste domingo

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, promove neste domingo (02/08) mais uma edição presencial do programa “Baby, me Leva!”. A ação será realizada das 10 às 17 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), com cães e gatos à espera de um novo lar.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis, conversar com os cuidadores e receber orientações da equipe responsável sobre o processo de adoção. A iniciativa busca aproximar os pets resgatados de famílias preparadas para oferecer cuidado, segurança e carinho.

Criado em 2020, o “Baby, me Leva!” já possibilitou a adoção de mais de 2,5 mil animais. Somente neste ano, 249 cães e gatos encontraram um novo lar por meio da administração municipal.

Na última edição presencial, realizada em 19 de julho no mesmo local, 14 animais foram adotados. Do total registrado em 2026, 149 eram cachorros e cem eram gatos.

O programa conta com o apoio de organizações não governamentais (ONGs), protetores e cuidadores independentes, que acolhem e acompanham os animais até que sejam adotados. Para concluir o processo, os interessados devem preencher um termo de responsabilidade e compromisso, que busca garantir a guarda responsável e a adaptação adequada do pet ao novo ambiente.

Além das ações presenciais realizadas periodicamente no Parque Max Feffer e no Suzano Shopping, a população também pode conhecer os animais disponíveis por meio da plataforma “Baby, me Leva!”, por meio do link https://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br. No endereço eletrônico, é possível verificar os cães e gatos cadastrados e agendar uma visita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail bemestaranimal@suzano.sp.gov.br.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que a ação representa uma oportunidade para transformar a realidade dos animais acolhidos. “Cada edição do ‘Baby, me Leva!’ promove encontros capazes de mudar histórias. Além de garantir um novo lar para cães e gatos, buscamos orientar as famílias e reforçar que a adoção deve ser uma decisão consciente, baseada no compromisso, no cuidado e na responsabilidade”, afirmou.