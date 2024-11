Dia Nacional de Combate ao Câncer: Hábitos de vida saudáveis são os melhores aliados na prevenção

O câncer é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Nos últimos dez anos, a incidência global da doença aumentou em 20%, e, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a projeção é de mais de 25 milhões de novos casos até 2030.

Com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre os fatores de risco, avanços no tratamento e os impactos do câncer na vida das pessoas, o Ministério da Saúde instituiu o Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado anualmente em 27 de novembro.

“Essa data é fundamental para reforçar a conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da doença”, destaca o doutor Ricardo Motta, cirurgião oncológico do HCor (Hospital do Coração), em São Paulo, uma referência nacional no cuidado oncológico.

Hábitos de vida: o melhor caminho para reduzir os casos de câncer

De acordo com o especialista, muitos tipos de câncer podem ser evitados com a adoção de hábitos de vida saudáveis. “A detecção precoce é um dos principais fatores que aumentam as chances de cura. Exames de rotina, como mamografia, papanicolau e colonoscopia, são essenciais para identificar a doença em estágios iniciais, quando os tratamentos são mais eficazes e menos invasivos”, explica.

Além disso, Motta ressalta a importância das vacinas contra HPV e hepatite B. “Elas são grandes aliadas na prevenção de diversos tipos de câncer, tanto em mulheres quanto em homens”, afirma.

O especialista também enfatiza a necessidade de evitar o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e alimentos ultraprocessados. “O cigarro, por exemplo, é um dos principais causadores de câncer, não apenas no pulmão, mas também na boca, garganta e outros órgãos. Os danos ao organismo são cumulativos e, muitas vezes, irreversíveis”, alerta.

Câncer em números no Brasil

Dados do INCA mostram que, desconsiderando o câncer de pele não melanoma, os tipos mais incidentes no país são:

• Câncer de mama feminino: 73 mil novos casos anuais.

• Câncer de próstata: 71 mil casos.

• Câncer de cólon e reto: 45 mil casos.

• Câncer de pulmão: 32 mil casos.

• Câncer de estômago: 21 mil casos.

• Câncer de colo do útero: 17 mil casos.

A conscientização, segundo o Dr. Ricardo, é uma das principais armas para mudar esse cenário. “Mais do que nunca, é essencial promover campanhas educativas e incentivar hábitos de vida que protejam a saúde e reduzam o risco de desenvolvimento da doença. Cada atitude conta.”

A celebração do Dia Nacional de Combate ao Câncer reforça a importância de cuidarmos da nossa saúde diariamente, com escolhas conscientes e acompanhamento médico regular.