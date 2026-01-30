Diogo Pernoca anuncia pré-candidatura a deputado estadual pelo PSD com foco na inclusão

O ex-vereador Diogo Pernoca anunciou oficialmente sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Partido Social Democrático (PSD), uma das siglas que mais cresce no país e que vem se consolidando como referência em renovação política e compromisso social.

Reconhecido por sua trajetória de engajamento em causas sociais, Pernoca tem como principal bandeira a inclusão das pessoas com deficiência (PCDs), não apenas no campo do autismo, mas em todas as dimensões da deficiência física, sensorial e intelectual. Pessoa com deficiência, ele traz à política a vivência e a sensibilidade necessárias para construir políticas públicas mais acessíveis, efetivas e voltadas à igualdade social.

“Chegou a vez de Poá ter um representante na Assembleia Legislativa de São Paulo que entenda, na prática, os desafios da inclusão e da acessibilidade. Quero defender políticas que garantam o direito de todos de viver com dignidade, autonomia e oportunidades reais”, afirmou o pré-candidato durante o anúncio.

“Pernoca teve mais de 20 mil votos na última eleição, e um político com essa representatividade e uma pauta tão importante quanto a dele só tem a agregar para o Estado, Poá e região”, afirmou o presidente nacional do PSD e atual secretário estadual de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab.

Já o ex-prefeito de Itapevi e pré-candidato a deputado federal, Igor Soares, destaca a competência do ex-vereador: “Pernoca sempre foi um parlamentar que buscou melhorar a vida das pessoas enquanto esteve na Câmara Municipal e não fará diferente na Alesp”.

Natural de Poá, Diogo Pernoca se consolidou como uma das novas lideranças do Alto Tietê, com uma atuação pautada na escuta da população, na valorização das diferenças e na busca por soluções que aproximem o poder público das comunidades. Sua pré-candidatura pelo PSD representa um projeto coletivo, voltado à construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e participativa.