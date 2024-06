Diretoria de Ensino de Mogi divulga nome das escolas que terão contos publicados em livro

A Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes divulgou a relação das escolas que tiveram os contos selecionados para a produção do livro do concurso literário “Do Ponto ao Conto”, que tem movimentado as escolas da rede estadual de ensino de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis desde o mês de maio, quando foram abertas as inscrições.

Conforme o regulamento, os 30 melhores contos foram selecionados para compor o livro. A premiação oficial vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 26, das 9 às 12 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, para um evento com as escolas envolvidas no concurso. No dia, os alunos que escreveram os três melhores contos serão premiados com vouchers destinados à compra de livros. Haverá também a premiação do melhor design para a capa do livro.

Participaram do concurso literário “Do Ponto ao Conto” estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs) e Educação Inclusiva.

As escolas que terão os contos publicados no livro do projeto são: E. E. Alzira Fernandes Scungisqui, E. E. Profª. Helena Urbano Nagib, E. E. Jovita Franco Arouche, E. E. Profª. Laurinda Cardoso Mello Freire, E. E. Profª. Lucinda Bastos, E. E. Maria Rodrigues Gonçalves, E. E. Paulo de Oliveira Mello, E. E. Dr. Sentaro Takaoka, E. E. Profª Vania Aparecida Cassara, E. E. Profº Paulo Ferrari Massaro, E. E. Dr. Washington Luiz, E. E. Americo Sugai, E. E. Profº Camilo Faustino de Mello, E. E. Profº Claudio Abrahao, E. E. Dagoberto Jose Machado, E. E. Dr. Deodato Wertheimer, E. E. Historiador Isaac Grinberg, E. E. Vereador Narciso Yague Guimaraes, E. E. Profº Sebastiao de Castro, E. E. Profª Sylvia Mafra Machado e E. E. Ceeja Mogi Das Cruzes – todas de Mogi das Cruzes; E. E. Vereador Elisiario Pinto de Morais, E. E. Profº Olga Chakur Farah e E. E. Profª Rosa Maria De Souza – todas de Salesópolis; e E. E. Profº Jose Carlos Prestes de Biritiba Mirim.

O concurso literário “Do Ponto ao Conto” teve como objetivo incentivar a escrita criativa e o hábito de leitura entre crianças e adolescentes matriculados nas escolas estaduais da região, em complemento às atividades do Currículo Paulista e das aulas de Língua Portuguesa. O projeto é uma parceria da Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes com a empresa de consultoria cultural Perfectto Projetos e patrocínio da Niterra do Brasil.