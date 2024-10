Distribuidora realiza operação especial nos dias de eleição na região

A distribuidora de energia elétrica da região, iniciou um plano de atendimendo especial para os dias de eleições municipais . O objetivo principal da iniciativa é garantir a segurança e continuidade do fornecimento de energia nos postos de votação e cartórios eleitorais mapeados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE SP).

O plano também contempla a gestão de plantão técnico com reforço durante o período das eleições, no dia 06 de outubro e, caso haja segundo turno, em 27 de outubro, com o posicionamento de equipes técnicas em locais estratégicos com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento e assegurar mais agilidade ao trabalho em campo em caso de necessidade.

A tecnologia é aliada fundamental da EDP no mapeamento e atendimento às ocorrências. O sistema elétrico da companhia é monitorado pelo Centro de Operações Integrado (COI), que permite o gerenciamento remoto e em tempo real das redes de energia. Isso ajuda a minimizar o impacto de eventuais ocorrências e facilita a coordenação das equipes nas situações que requerem intervenção presencial.

Colaboradores estarão em escala especial, entre os quais técnicos, engenheiros e eletricistas, visando aumentar a capacidade e velocidade de resposta a possíveis emergências relacionadas ao sistema elétrico. Vale destacar que, caso a população identifique qualquer anormalidade na rede de distribuição de energia, deve entrar em contato imediatamente com a concessionária, pelos canais de comunicação disponíveis 24h: