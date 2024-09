DS sorteia ordem das sabatinas com os candidatos a prefeito de Itaquá

O Diário de Suzano realizou nesta segunda-feira (23) o sorteio para definir a ordem das sabatinas com candidatos a prefeito de Itaquá.

As entrevistas serão realizadas entre os dias 25 e 30 de setembro, próxima quarta e segunda-feira, respectivamente. Todas as sabatinas serão a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do DS.

O sorteio, que contou com a presença de representantes dos candidatos, ficou definido assim: Armando da Farmácia (Solidariedade), dia 25; Adriana do Hospital (PDT), dia 26; Delegado Eduardo Boigues (PL), dia 27; e Fabiano do PT (PT), dia 30.

O editor-chefe do DS, Edgar Leite, afirmou que as sabatinas que o jornal está realizando é de extrema importância e edifica o veículo como um dos mais importantes da região.

“As sabatinas do DS são necessárias e fortalecem a democracia no País e na nossa região. Fizemos entrevistas com os candidatos das cinco principais cidades. Os postulantes ao Executivo serão questionados sobre as principais demandas que a sociedade carece”, afirmou Edgar.

O DS já realizou sabatinas com os candidatos de Suzano, Poá, Mogi e Ferraz.

Regulamento

Conforme regulamento assinado pelos assessores/representantes dos candidatos, a sabatina vai durar 1 hora, sendo que a primeira pergunta será sempre um pedido de apresentação e a última as considerações finais.

As entrevistas serão ao vivo com possibilidade de perguntas feitas por internautas que estarão assistindo.

“O DS convida o eleitor a acompanhar a sabatina ao vivo para enviar sua dúvida ou reivindicação ao candidato, que será lida, conforme a possibilidade, ao entrevistado”, explicou Edgar.

Todas as entrevistas terão transmissão ao vivo pelas redes sociais do Diário de Suzano