Obras avançam na EMEB Gustavo Zancheta com nova fase de construção

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue com o andamento das obras na EMEB Gustavo Zancheta, que entra agora em uma nova etapa de construção. Após a conclusão da fundação e da concretagem completa, a estrutura já está preparada para receber as colunas que darão sustentação ao novo espaço.

Nesta fase, os trabalhos estão concentrados na execução da alvenaria, instalação da parte hidráulica e do sistema de esgoto, além da preparação do contrapiso. O projeto prevê a construção de duas salas de aula, dois banheiros e um corredor de acesso, ampliando a capacidade e melhorando a estrutura da unidade escolar.

O novo espaço contará com pé-direito de três metros, garantindo melhor ventilação e conforto para alunos e profissionais da educação.

De acordo com o secretário de Obras, Eduardo Paiva, o avanço da obra representa mais um investimento importante na rede municipal. “Estamos acompanhando de perto cada etapa da construção, garantindo qualidade e agilidade na execução. Essa ampliação vai proporcionar mais conforto e melhores condições para alunos e profissionais, fortalecendo a infraestrutura da educação no município”, destacou.

A obra faz parte do conjunto de investimentos da Prefeitura na área educacional, com foco na melhoria da infraestrutura das escolas municipais e na oferta de um ambiente mais adequado para o ensino e aprendizagem.

A administração municipal reforça que segue acompanhando de perto o andamento dos serviços, garantindo qualidade na execução e avanço dentro do cronograma estabelecido.