Roubos e furtos de celulares caem 33,23% em 1 ano no Alto Tietê

O Alto Tietê reduziu 33,23% das ocorrências de roubo e furto de celulares entre janeiro e março de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os números caíram de 1.971 em 2025 para 1.316 no primeiro trimestre de 2026.

Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá, Biritiba Mirim e Salesópolis reduziram os números de subtração de celulares, enquanto Guararema e Salesópolis aumentaram mais da metade de suas ocorrências.

Segundo levantamento, os roubos e furtos aconteceram em vias públicas, terminais de ônibus, estações de trens, comércios e restaurantes, rodovias e estradas, condomínios, residências, shoppings centers, estacionamentos e estabelecimentos de ensino.

Suzano teve a terceira maior queda da região, de 63,3%, caindo de 417 de janeiro a março de 2025 para 153 no mesmo período de 2026. O primeiro lugar fica para Biritiba, que caiu de 32 para seis ocorrências, redução de 81,25%, seguida por Poá, que diminuiu de 175 para 53, queda de 69,71%.

Salesópolis reduziu pela metade as ocorrências, passando de 10 ocorrências em 2025 para cinco neste ano, 50%; Itaquá caiu de 623 para 420 neste ano, redução de 32,58%; Mogi caiu 13,65%, passando de 388 para 335; Arujá caiu de 82 para 78, redução de 4,87%; Ferraz teve a menor queda percentual da região, de 2%, caindo de 197 para 193.

Por sua vez, as cidades de Guararema e Santa Isabel aumentaram os números de ocorrências de furtos e roubos de celulares. Santa Isabel subiu de 29 para 46, 58,62%, e Guararema passou de 18 para 27, aumento de 50%.

Recuperação de celulares

A operação SP Mobile, criada em 2025, é uma das principais ferramentas no enfrentamento aos crimes envolvendo celulares. O sistema cruza informações de boletins de ocorrência com dados fornecidos por operadores de telefonia, identificando aparelhos com restrição criminal que voltam a ser ativados. A partir disso, a Polícia Civil consegue localizar os dispositivos, notificar os atuais usuários e recuperar os celulares.

A Polícia Civil orienta que vítimas de perda, furto ou roubo informem o número do IMEI — código único de identificação do celular — no momento do registro, seja presencialmente ou pela Delegacia Eletrônica. O dado é essencial para rastrear e comprovar a titularidade do aparelho. Além disso, é recomendado solicitar o bloqueio imediato do chip e do IMEI junto à operadora, bem como alterar senhas bancárias e de redes sociais, reduzindo riscos de golpes e fraudes.

A recuperação dos dispositivos ocorre a partir de apreensões em operações policiais. Uma vez confirmada a titularidade, o dono é contatado para retirada do aparelho por meio do programa.