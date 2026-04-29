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Jornal Diário de Suzano - 28/04/2026
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Região

Grau Técnico realiza Feira de Empregabilidade com mais de 400 vagas em Mogi

Ação será realizada na unidade localizada na Rua Olegário Paiva, 36, no Centro

28 abril 2026 - 19h07Por da Reportagem Local
Grau Técnico de Mogi das Cruzes promove sua tradicional Feira de EmpregabilidadeGrau Técnico de Mogi das Cruzes promove sua tradicional Feira de Empregabilidade - (Foto: Divulgação)

A Grau Técnico de Mogi das Cruzes promove, no dia 6 de maio, das 13h às 17h, sua tradicional Feira de Empregabilidade, evento aberto ao público que conecta candidatos a oportunidades de trabalho e oferece serviços gratuitos de apoio profissional. A ação será realizada na unidade localizada na Rua Olegário Paiva, 36, no Centro.

O grande destaque desta edição é a oferta de mais de 400 vagas de emprego e estágio, disponibilizadas por empresas parceiras de diversos segmentos da região, ampliando significativamente as chances de inserção e recolocação no mercado de trabalho.

Reconhecida por reunir empresas e atrair grande público nas edições anteriores, a feira reforça o compromisso da instituição com a empregabilidade de jovens e adultos. 

A expectativa é repetir o sucesso das últimas edições  realizadas pela unidade, consolidando o evento como uma importante ponte entre profissionais e o mercado.

Durante o evento, os participantes poderão se candidatar às vagas disponíveis, além de contar com apoio na elaboração e atualização de currículos.

Quem ainda não tiver o currículo pronto poderá montá-lo no local, com orientação especializada, facilitando o acesso aos processos seletivos.

A programação inclui ainda orientação profissional, com dicas práticas sobre carreira, e serviços gratuitos como aferição de pressão arterial e glicemia, promovendo também o cuidado com a saúde dos participantes.

A Feira de Empregabilidade é organizada pela Agência de Empregos da Grau Técnico Mogi, que atua durante todo o ano conectando alunos e comunidade ao mercado de trabalho, fortalecendo a relação entre formação técnica e oportunidades reais.

A participação é gratuita e não é necessário realizar inscrição prévia. A recomendação é que os interessados levem currículo impresso.

Serviço
Data: 6 de maio (quarta-feira)
Horário: das 13h às 17h
Local: Grau Técnico Mogi das Cruzes – Rua Olegário Paiva, 36, Centro
Evento gratuito e aberto ao público
Informações: (11) 4799-2500

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