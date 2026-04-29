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Jornal Diário de Suzano - 28/04/2026
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Região

Secretaria de Serviços Urbanos realiza Dia D de podas de árvores na Avenida Brasil

ação preventiva reforça a segurança viária, evita interferências na rede elétrica e contribui para a manutenção urbana

28 abril 2026 - 17h54Por De Ferraz
serviço foi executado de forma preventiva para minimizar riscos serviço foi executado de forma preventiva para minimizar riscos - (Foto: Isis Katherine/Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos, em parceria com a empresa Energia de Portugal (EDP), realizou nesta terça-feira (28), o Dia D de podas de árvores na Avenida Brasil, nº 888 - Sítio Paredão, com foco na segurança de motoristas, pedestres e moradores da região.

O serviço foi executado de forma preventiva para minimizar riscos como queda de galhos, obstrução da visibilidade na via e interferências na rede elétrica, situações que podem se agravar em períodos de chuvas e ventos intensos. Além de garantir mais segurança, a poda adequada contribui para o desenvolvimento saudável das árvores e a organização da paisagem urbana.

A atuação conjunta com a concessionária de energia assegura que os trabalhos sejam realizados dentro dos critérios técnicos exigidos, com planejamento e segurança, evitando danos à rede e possíveis interrupções no fornecimento de energia.

Para o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, a ação demonstra o compromisso da gestão com a prevenção e o cuidado com a cidade. “Estamos atuando de forma planejada para evitar problemas futuros e garantir mais segurança para todos. A parceria com a EDP é essencial para que esse serviço seja realizado com eficiência, responsabilidade e dentro das normas técnicas”, destacou.

A Prefeitura segue com o cronograma de manutenção urbana em diferentes regiões, priorizando pontos com maior demanda e reforçando as ações que contribuem diretamente para a qualidade de vida da população.

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