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Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
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Empregos

Estações Corinthians-Itaquera e Suzano recebem ação de empregabilidade para jovens

Em parceria com o CIEE, iniciativa oferece cadastramento para vagas de estágio e aprendizagem, além de orientações e divulgação de cursos online

28 setembro 2026 - 13h08Por Agência SP
Em parceria com o CIEE, iniciativa oferece cadastramento para vagas de estágio e aprendizagem, além de orientações e divulgação de cursos onlineEm parceria com o CIEE, iniciativa oferece cadastramento para vagas de estágio e aprendizagem, além de orientações e divulgação de cursos online - (Foto: Divulgação/Agência SP)

A CPTM recebe mais uma edição da Ação de Empregabilidade nesta semana. A iniciativa, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), será realizada das 11h às 15h e é voltada a jovens e estudantes de 14 a 24 anos matriculados no Ensino Médio, em cursos técnicos ou no Ensino Superior.

Na segunda-feira (28), a ação acontece na Estação Corinthians-Itaquera. Já na quinta-feira (1), será a vez de a Estação Suzano receber a iniciativa. Durante o atendimento, os participantes poderão realizar cadastro para oportunidades de estágio e aprendizagem, além de receber orientações sobre ingresso no mercado de trabalho e informações sobre cursos online.

Serviço
Ação de Empregabilidade

Data: segunda-feira, 28 de setembro
Horário: das 11h às 15h
Local: Estação Corinthians-Itaquera (Linha 11-Coral)

Data: quinta-feira, 1º de outubro
Horário: das 11h às 15h
Local: Estação Suzano (Linha 11-Coral)

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