Edição 2025 do Festival de Outono Akimatsuri tem últimos estandes para marcas interessadas

O tradicional Festival de Outono Akimatsuri, que reúne milhares de visitantes anualmente, está comercializando estandes para sua 38ª edição. O evento será realizado nos dias 05, 06, 12 e 13 de abril, em Mogi das Cruzes, trazendo uma programação rica em atrações culturais, gastronomia típica e entretenimento para toda a família.

Oportunidade para marcas e empresas

Empresas interessadas em associar sua marca a um dos eventos nikkeis mais importantes do Brasil podem garantir espaço no festival. Os estandes oferecem visibilidade em meio a um público diversificado, que valoriza a tradição, a inovação e a experiência.

Os expositores terão a chance de apresentar produtos e serviços em um ambiente que mescla a cultura japonesa com um clima acolhedor e festivo. "O Akimatsuri é mais do que um evento. É uma celebração que conecta pessoas e marcas à rica tradição japonesa, proporcionando uma oportunidade ímpar de interação com um público engajado", destaca Frank Tuda, presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes.

De acordo com ele, o evento tem crescido anualmente graças ao planejamento da comissão organizadora e parceria de empresários que estão presentes no evento apoiando com recursos próprios ou por meio das leis de incentivo à cultura municipal e estadual. “Para este ano projetamos um crescimento de 35% com a oferta de 140 estandes, que já estão praticamente fechados. Temos poucos disponíveis”, ressalta Frank Tuda.

O 38º Festival de Outono Akimatsuri recebe financiamento da Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Lei de Incentivo à Cultural de Mogi das Cruzes (LIC).

Como participar

Os interessados em expor no Akimatsuri podem entrar em contato com o Bunkyo de Mogi das Cruzes pelo telefone 4791-2022.