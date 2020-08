EDP abre inscrições para estágio e metade das vagas será para estudantes negros

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, abre as inscrições para o programa de estágio. A Companhia oferece oportunidades em diversas áreas de negócio e possibilita constante desenvolvimento e aprendizagem. Os interessados podem se inscrever até o dia 13/09/2020 pelo site: https://jobs.kenoby.com/edpestagio

Em linha com as diretrizes de seu Programa de Inclusão & Diversidade, a empresa destinará 50% das vagas para estudantes negros. Todas as etapas, incluindo entrevistas e dinâmicas, serão realizadas de forma online, a fim de preservar os candidatos. Os estagiários ingressarão na companhia em 2021.

Além das vagas na área de concessão da EDP, sendo doze em São José dos Campos, duas em Poá, uma em Guarulhos, uma em Mogi das Cruzes e uma em Taubaté, há 26 oportunidades na capital paulista. Há chances em outros estados onde o Grupo EDP atua, nove no Espírito Santo (sete em Vitória e duas no município de Serra), uma no Rio Grande do Sul (em Porto Alegre), e duas em São Gonçalo do Amarante (CE). São diversas áreas de atuação como jurídico, contabilidade, engenharia e auditoria. O programa de estágio da EDP tem duração de um ano, podendo ser renovado por até o mesmo período.

O programa de Estágio EDP contempla bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, horário de trabalho flexível, seguro de vida e assistência médica. O processo seletivo ocorrerá em cinco etapas: inscrição, análise de requisitos, teste online, avaliação e entrevista.

Vagas

Em Poá (SP), os candidatos concorrem a duas vagas: Técnico de Serviços de Distribuição – Segurança e Técnico de Serviços de Distribuição – Técnico e Comercial. Em Guarulhos (SP), há disponibilidade para Serviços de Distribuição. Já em Mogi das Cruzes a vaga é para Técnico de Serviços de Distribuição.

Na cidade de São Paulo (SP), há 26 bolsas nas áreas de: Contabilidade; Jurídico Contencioso; Infraestrutura Corporativa; Estratégia e Inovação; Desenvolvimento do Negócio; Instituto EDP; Contratação de Energia; Comercialização Varejista; Controle e Gestão; Relações com Investidores; Estudos Energéticos; Regulação da Distribuição; Auditoria Interna; Parcerias e Administrativos; Compliance; Segurança da Informação; Aplicações e Infraestrutura; Consolidação e Reporte; Tecnologia da Informação; Jurídico Contencioso; Comunicação; Secretariado; Sustentabilidade; Planejamento e Controle Financeiro e Comercialização de Energia.

Requisitos para participar

Disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais (a carga horária é relativa à necessidade da área); Previsão de conclusão da graduação a partir de Dezembro/2021 e estar no mínimo no 2º ano do curso; Pacote Office intermediário (Word, Excel e Power Point).