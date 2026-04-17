Poá conquista investimento do Governo do Estado para fortalecer o turismo

A Prefeitura de Poá foi contemplada com um repasse de R$ 600 mil do Governo do Estado de São Paulo para o fortalecimento do turismo local. A autorização para a assinatura dos convênios ocorreu nesta quinta-feira (16), no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, como parte de um pacote de investimentos que totaliza R$ 276,6 milhões, distribuídos entre 214 municípios turísticos do Estado.

A cerimônia contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da secretária de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Ana Biselli Aidar. Representando Poá, participaram da assinatura a secretária de Turismo, Débora de Lucrezio, e a chefe de gabinete, Fernanda Alves do Nascimento.

Na categoria de Municípios de Interesse Turístico (MITs), Poá tem acesso a recursos voltados à execução de obras estruturantes. O investimento poderá ser aplicado em projetos de edificação, infraestrutura urbana e implantação de sistemas de lazer, com foco na ampliação do fluxo de visitantes e no fortalecimento da economia local.

A secretária de Turismo de Poá, Débora de Lucrezio, destacou a importância da conquista para o desenvolvimento da cidade. “Esse recurso representa um avanço significativo para o turismo de Poá. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para transformar esse investimento em melhorias concretas, que valorizem nossos atrativos e gerem oportunidades para a população”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância do investimento para o fortalecimento do turismo local e agradeceu ao Governo do Estado pela parceria com o município. “Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas pela sensibilidade e pelo apoio a Poá. Esse recurso é fundamental para avançarmos em projetos estruturantes, que vão fortalecer nosso turismo, gerar oportunidades e impulsionar a economia da cidade. Seguimos trabalhando com responsabilidade para transformar esse investimento em benefícios concretos para a nossa cidade”, afirmou.

Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas também ressaltou o papel estratégico do turismo no desenvolvimento dos municípios e parabenizou a gestão municipal poaense. “O turismo é uma atividade econômica que gera muito orgulho, em que cada município explora os atrativos que tem de melhor. Este investimento nas instâncias e municípios de interesse turístico se transforma em equipamentos em prol do turismo”, declarou.

O governador também fez questão de parabenizar o prefeito Saulo Souza pelo trabalho realizado em Poá e reforçou que o Governo do Estado está sempre de portas abertas para o município e para a população poaense.