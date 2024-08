Eduardo Boigues é o 1º candidato a prefeito de Itaquá a ter registro aprovado pela Justiça Elei

O prefeito de Itaquaquecetuba-SP, Delegado Eduardo Boigues (PL), saiu na frente, mais uma vez, e é o primeiro candidato à majoritária da cidade a ter o registro aprovado pela Justiça Eleitoral. Rogério Tarento (PSD), postulante a vice-prefeito da coligação “Força que Faz Itaquá Avançar”, também está apto a concorrer ao pleito de 6/10 (domingo).

A liberação de Boigues e de Tarento foi expedida pela 377ª Zona Eleitoral de Itaquá na sexta-feira (23/8) e é assinada pelo juiz Alexandre Muñoz. A informação consta na plataforma eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), destinada à divulgação de candidaturas e de contas eleitorais (DivulgaCandContas) de todo o País.

Segundo conclusão do magistrado, os candidatos a prefeito e a vice-prefeito da chapa PL/PSD preenchem todas as condições de elegibilidade, que levam em consideração a apresentação de dados e de documentação completos, análise técnica e o julgamento por parte da Justiça Eleitoral dos conteúdos disponibilizados pela campanha.

Boigues foi o primeiro postulante à majoritária do Alto Tietê a providenciar o pedido de registro na Justiça Eleitoral assim que o prazo começou a valer.

Além das candidaturas a prefeito e a vice deferidas, a coligação “Força que faz Itaquá Avançar” também obteve a aprovação do juízo eleitoral para prosseguir com a campanha a vereador pelas ruas de Itaquá. A aliança abarca 13 partidos (PL, Avante, MDB, PSD, Democracia Cristã, Progressistas, PMN, PSDB / Cidadania, PSB, União Brasil, Republicanos e PMB), tem 170 candidatos ao Legislativo em 2024, e é a maior do Alto Tietê e uma das maiores, também, do estado de São Paulo.

Comitê

Em 17/8 (sábado), Boigues e Tarento inauguraram o comitê político da coligação partidária. O QG fica no antigo prédio do Habib’s (estrada de Santa Isabel, 3055 – Jardim Nova Itaquá).

“Quando as pessoas falam de Itaquaquecetuba, hoje é com orgulho. Esse sentimento não existia, aqui, antes. E a Política é o único instrumento capaz de restituir isso para nossa população. Nosso projeto é o de continuar a fazer o melhor por Itaquá; é dar continuidade aos projetos e aos programas que mudaram a cidade”, destacou o delegado durante o evento, que contou com a participação de cerca de mil pessoas.

A festa reuniu postulantes a vereador da frente ampla de Boigues, além de correligionários e lideranças locais e de relevância estadual, a exemplo do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL).