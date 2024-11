Educação de Itaquá conquista 1º lugar na gincana cultural 'Xô Desperdício' da EDP

A EMEB Professor Michel Alves de Souza, localizada no Jardim Maragogipe, em Itaquaquecetuba, conquistou o 1º lugar na 5ª edição da gincana Xô Desperdício da EDP. A proposta busca estimular a conscientização sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica.



O concurso faz parte do projeto Boa Energia nas Escolas, que assim como a gincana, é focado na redução do desperdício de energia na comunidade escolar, residências e na sociedade. A competição foi divida em três grupos: escolas de até 50 mil habitantes, de 51 mil a 200 mil e acima de 200 mil. Sendo assim, Itaquá fez parte do terceiro grupo.



Os estudantes participaram de uma cerimônia de premiação em São José dos Campos, que contou com o reconhecimento das unidades de ensino ganhadoras e um show artístico do Coletivo Circo no Quintal.



Com mais de 5,7 mil visualizações e quase 4 mil curtidas, o vídeo produzido pela escola de Itaquá (cutt.ly/ZeFBl7MW) teve o maior engajamento e a escola vai receber a instalação de um sistema de geração solar fotovoltaica, possibilitando a redução do consumo por meio de energia renovável e estimulando o uso eficiente da eletricidade.



“Os nossos estudantes concorreram com outras 32 escolas, um total de 13 mil estudantes de 18 cidades, e conquistamos o 1º lugar. Esse é o segundo ano consecutivo que Itaquá vence. Agora teremos duas escolas que potencializam a preservação do meio ambiente com a conscientização e instalação dos painéis solares”, destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.



“É um orgulho para a nossa cidade participar dessa gincana. Os estudantes estão de parabéns pela dedicação e conquista. Além disso, estão aprendendo sobre consumo sustentável e a redução do desperdício. Com essa parceria, entendemos que é possível colaborar com a formação de cidadãos conscientes para o futuro”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.