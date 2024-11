Em Itaquá, obras das três alças de acesso na Ayrton Senna e Rodoanel terão início em 2025

As obras das três alças de acesso em Itaquaquecetuba, pela rodovia Ayrton Senna e pelo Rodoanel Mário Covas, estão previstas para iniciar em 2025. O projeto executivo foi apresentado pelo secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, em reunião com o prefeito Eduardo Boigues e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado.

Os acessos serão construídos no km 38, sendo um de saída, sentido capital, no Jardim Maragogipe, e o segundo de entrada, sentido interior, no Jardim Pinheirinho. Já a terceira alça será na altura do km 34, que dará acesso à SPI 035/056 (entrada do município), evitando o retorno próximo à praça de pedágio para quem vem do Rodoanel, criando assim um acesso direto a Itaquá.

O objetivo é melhorar a mobilidade urbana e trazer mais fluidez ao trânsito. “A implantação dessa alça vai facilitar a vida de quem chega ao município. Em breve teremos um acesso direto para a cidade, sem a necessidade de usar aquele retorno complicado e, melhor ainda, sem pedágio para os caminhões”, destacou o prefeito.

Ele agradeceu ao governo estadual por atender as demandas da cidade. “Essa conquista é fruto de muito trabalho em parceria. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas por acreditar no projeto e ao deputado André do Prado pelo apoio de sempre”, finalizou Boigues.