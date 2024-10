Em Itaquá, reserva de quiosques do Parque Ecológico pode ser feita online

A Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento de Itaquaquecetuba está com a agenda aberta para a reserva gratuita de quiosques no Parque Ecológico Mario do Canto. O espaço é uma opção de lazer ao ar livre que oferece contato com a natureza para a realização de festas e comemorações.



Os quiosques com churrasqueira

devem ser reservados com, no mínimo, três dias de antecedência e os que não possuem não precisam de reserva, com utilização por ordem de chegada. Após o uso, todo resíduo gerado deve ser encaminhado para as lixeiras disponíveis no parque.



Para reservar, basta preencher o formulário: cutt.ly/8woiphog. “A reserva será garantida somente após o recebimento de um e-mail da nossa equipe confirmando a disponibilidade e fornecendo todas as instruções de acesso. Apenas com essa confirmação será permitido utilizar os quiosques”, explicou a chefe da pasta, Yasmim Zampieri.



O agendamento pode ser feito tanto para o sábado como para o domingo, das 8h às 16h, e cada quiosque comporta até oito pessoas.



“Esperamos que todos aproveitem e se divirtam nesse espaço de lazer da nossa cidade. Lembrando que é proibido o uso e comercialização de bebidas, assim como não é permitida a utilização de churrasqueiras portáteis no parque”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.



A reserva dos quiosques também pode ser feita na secretaria, de segunda a sexta, das 8h às 17h, na rua Ver. José Barbosa de Araújo, 260, 3º andar - Vila Virgínia. O parque fica na rua Cabrália Paulista, 100 - Estação e funciona todos os dias, das 6h às 19h.



Mais informações pelo telefone (11) 4647-1210 ou pelo link: cutt.ly/heDqozlw.