Em nove meses, população da região paga R$ 1,4 bi de impostos

Nos primeiros nove meses de 2024, a população do Alto Tietê pagou mais de 1,4 bilhão em impostos, entre municipais, estaduais e federais.

NÚMERO

Esse número é 25,4% maior em relação ao que foi pago entre janeiro e setembro de 2023: 1,1 bilhão.

O levantamento foi feito pelo DS por meio do site Impostômetro, que detalha e atualiza segundo a segundo o pagamento de imposto feito em todo o país.

A cidade que teve o maior número de imposto pago no período neste ano foi Mogi das Cruzes, com R$ 445,4 milhões nos primeiros.

O top 3 é fechado com Poá, R$ 274,4 milhões, e Suzano, R$ 232,7 milhões.

A população de Itaquaquecetuba aparece em 4º, com R$ 167,8 milhões, antes de Arujá, R$ 94,6 milhões, e Biritiba Mirim, R$ 82,6 milhões. A próxima cidade a aparecer na lista é Ferraz de Vasconcelos, com R$ 49,7 milhões pagos.

Fecham o ranking as cidades de Guararema, com R$ 29,3 milhões, Santa Isabel, com R$ 28,3 milhões, e Salesópolis, com R$ 4,4 milhões.

2023

Em 2023, o pagamento de impostos foi menor em todas as cidades da região. Ao todo, foi pago mais de R$ 1,1 bilhão nos primeiros nove meses do ano passado.

O ranking em 2023 fica: Mogi das Cruzes (R$ 374,8 milhões), Poá (230,9 milhões), Suzano (195,8 milhões), Itaquaquecetuba (R$ 141,2 milhões), Arujá (R$ 79,6 milhões), Ferraz de Vasconcelos (R$ 41,8 milhões), Guararema (R$ 24,7 milhões), Santa Isabel (R$ 23,8 milhões), Biritiba Mirim (R$ 6,9 milhões) e Salesópolis (R$ 3,7 milhões).