Encontro de Tapetes de Corpus Christi reúne 6 mil pessoas em Itaquá

Fé, arte e emoção: assim pode ser resumido o XXXIII Encontro de Tapetes de Corpus Christi – Tradição e Beleza de Itaquaquecetuba, realizado na quinta-feira (30). Tradicional na cidade, o evento contou com a apresentação de 74 tapetes confeccionados por cerca de 700 voluntários, além da missa solene, procissão e, ao final do dia, a premiação dos tapetes que se destacaram.

Os trabalhos foram avaliados em duas categorias: especial e estudantil. Criatividade e originalidade, técnica de montagem, pertinência temática e a utilização de materiais recicláveis foram os critérios levados em consideração. Em cada categoria, os primeiros colocados ganharam R$ 10 mil, os segundos R$ 7 mil e os terceiros R$ 5 mil. Os prêmios foram custeados por empresários da cidade.

Na categoria especial, a equipe Arte Sacra conquistou o primeiro lugar, seguida pela equipe Nossa Senhora de Fátima e, em terceiro, a equipe da Universidade de Guarulhos (UNG) - campus Itaquá. Na categoria estudantil, a Emeb Michel Alves ficou com o primeiro lugar, a Emeb Aureliano Leal com o segundo e a Creche Padre João Minozzi com o terceiro.

"Todos os anos é emocionante acompanhar nossa cidade revivendo uma tradição de séculos. Mais importante que reunir famílias e a comunhão entre a arte e a fé, é saber que estamos mantendo a história viva, com nossas características e origem", afirmou a secretária de Cultura, Vanessa Almeida.

As confecções dos tapetes começaram por volta das 7h nas imediações da praça Padre João Álvares, no Centro. Os voluntários utilizaram serragem, areia, sal e materiais recicláveis para criar os tapetes. Por fim, o corpo de jurados, formado por técnicos de outras cidades, sem vínculo com os concorrentes, fizeram as análises.

Após a missa de Corpus Christi, os fiéis seguiram em procissão pelo trajeto dos tapetes, um momento de grande emoção para os presentes, que celebraram mais um ano de sucesso do evento. "Itaquá se renova a cada ano. O melhor retorno para nós é ver tantas famílias reunidas, crianças e adultos no mesmo espaço dividindo emoções. A palavra é gratidão", completou o prefeito Eduardo Boigues.