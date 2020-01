Equipe gestora visita nova escola Estância Hidromineral de Poá

A equipe gestora e estudantes da atual Escola Estância Hidromineral de Poá conheceram, durante visita monitorada, o novo prédio que futuramente abrigará a unidade de ensino. As obras estão avançadas e atingiram 85% de execução. A unidade escolar é construída em uma área na Avenida Prefeito Jorge Francisco Correa Allen, na região central, no antigo salão de baile A.A. Poaense. O prefeito Gian Lopes (PL) e o secretário de Educação, Humberto Martins, apresentaram os detalhes do projeto aos visitantes.

"As equipes estão trabalhando em ritmo acelerado futuro prédio da Escola Estância Hidromineral de Poá e vamos entregar em breve mais este projeto à população. Estou feliz com o retorno positivo quanto a este projeto e é muito emocionante ver o brilho nos olhos de todos", comentou o prefeito Gian Lopes.

O secretário de Educação Humberto Martins ressaltou que a Escola Estância Hidromineral de Poá é muito respeitada pela sua qualidade de ensino. "O carinho que todos têm pela unidade de ensino é o reflexo disso e hoje estamos trazendo uma escola maravilhosa que certamente vai facilitar o trabalho da equipe gestora e dos estudantes. Escola é fábrica de fazer futuro e investir em Educação é essencial".

A diretora da escola, Helena Moitinho di Nola, disse que o projeto de reforma da unidade escolar é um ganho imenso para a comunidade.

"Um sonho que é realizado. E para esse sonho se concretizar precisou de uma vontade política, uma vez que muitos passaram pela gestão da administração municipal e não deram andamento a esse projeto. Estamos ganhando um grande presente. Um espaço diferenciado que vai proporcionar um trabalho de excelência", disse.

A aluna Eduarda Samara reforçou que a escola está incrível. "Muito bem projetada e como conheço a equipe da escola, tenho certeza que este novo prédio será um ótimo lugar para estudar", comentou. Também participaram da visita os estudantes André de Andrade, Melissa Machado e Arthur Abarca.

A escola terá estacionamento, quadra coberta, área de convivência, refeitório, cozinha, almoxarifado, salas de professores, da secretaria, da coordenação, da vice-diretoria, da diretoria, sala multifuncional, laboratório, salas de reforço, salas de informática, salas técnicas, auditório, salas de aula, entre outros.

Investimentos

Educação é prioridade em Poá. Nos últimos meses o prefeito Gian Lopes iniciou uma série de reformas de escolas, como a Antonio Carlos de Paula Souza, no Jardim América; Edi Greenfield, no Jardim Santa Helena; Edison Alves de Oliveira, em Calmon Viana; Márcio Gomes, na região central; e Creche Aliança Benfeitor Orlando da Costa, em Calmon Viana.

Entre as principais intervenções nas escolas estão a substituição de portas, jardinagem, pintura externa e interna, reforma do telhado, melhoria do calçamento e do playground. No final de dezembro de 2018 o prefeito iniciou as obras para realização de adequações e construção de uma quadra