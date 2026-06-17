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Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
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Ferraz

Equipes de Saúde, Educação e Assistência Social de Ferraz realizam visita técnica à Casa TEA

Profissionais conheceram estrutura, fluxos de atendimento e práticas desenvolvidas em equipamento de referência no acolhimento e atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista

17 junho 2026 - 16h35Por de Ferraz
Equipes de Saúde, Educação e Assistência Social de Ferraz realizam visita técnica à Casa TEA PaulistEquipes de Saúde, Educação e Assistência Social de Ferraz realizam visita técnica à Casa TEA Paulist - (Foto: Isabella Kikuchi/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoveu uma visita técnica da equipe da Casa TEA Municipal à Casa TEA Paulista, equipamento de referência no atendimento e acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

A atividade reuniu representantes das secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, reforçando o compromisso da administração municipal com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão e ao cuidado das pessoas autistas.

Participaram da visita o secretário municipal de Saúde, Clécio Gonçalves, a diretora de Saúde, Kelly Hungria, a secretária municipal de Educação, Paula Trevizolli, o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira, além de equipes técnicas das três pastas que atuam diretamente no acompanhamento e atendimento das famílias atendidas pela Casa TEA Municipal.

Durante a visita, os profissionais conheceram a estrutura física da unidade, os recursos disponibilizados aos usuários, a organização dos atendimentos e todo o fluxo de acolhimento desenvolvido pela instituição, desde a recepção dos pacientes até os protocolos terapêuticos oferecidos.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o conhecimento técnico das equipes, promover a troca de experiências e identificar boas práticas que possam contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos em Ferraz de Vasconcelos.

O secretário municipal de Saúde, Clécio Gonçalves, destacou a importância da busca constante por referências de excelência.

"Conhecer experiências bem-sucedidas e equipamentos de referência é fundamental para aprimorarmos continuamente os serviços oferecidos à população. Essa visita permitiu que nossas equipes ampliassem seus conhecimentos técnicos, compartilhassem experiências e conhecessem estratégias que podem contribuir para um atendimento cada vez mais qualificado, humanizado e eficiente às pessoas com TEA e suas famílias", afirmou.

Além de conhecer a estrutura da Casa TEA Paulista, os profissionais puderam trocar experiências com a equipe técnica da instituição, aprofundando conhecimentos sobre acolhimento, acompanhamento multiprofissional, organização dos serviços e estratégias voltadas à inclusão, autonomia e desenvolvimento das pessoas autistas.

A integração entre as áreas de Saúde, Educação e Assistência Social também foi um dos destaques da visita, reforçando a importância do trabalho intersetorial para garantir um atendimento integral e uma rede de apoio cada vez mais fortalecida para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo na qualificação permanente de seus profissionais e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão, ao acolhimento e ao cuidado das pessoas com TEA e suas famílias.

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