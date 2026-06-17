Ferraz realizará transmissão do segundo jogo do Brasil na Copa

A expectativa está alta para ver a bola rolar no próximo jogo do Brasil na Copa, que ocorrerá nesta sexta-feira (19), e Ferraz de Vasconcelos também irá realizar mais uma mega transmissão com feira gastronômica, música ao vivo, troca de figurinhas e um telão de 10x4 a partir das 18h na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções) que fica localizado na Avenida Brasil, 1807 – Centro.

A abertura dos portões ocorrerá às 18h com uma playlist recheada de sucessos para animar a população e acalmar os ânimos enquanto o jogo não começa. A criançada irá se divertir com os brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce gratuitos para todos.

Teremos show ao vivo com o grupo de pagode “Jeito Mania” às 19h e o Samba do Edu às 20h.

O telão gigante de 10x4 já está preparado para garantir uma vista ampla sem nenhuma preocupação para todos os munícipes.

Para você que ainda não completou o seu álbum da copa, o evento também contará com troca de figurinhas, essa é a oportunidade de sair com aquele jogador raro que falta para completar o seu álbum.

A feira gastronômica que ocorre toda sexta-feira no Calçadão da XV de Novembro estará presente com comidas saborosas e para todos os gostos; hambúrgueres, comida japonesa, nordestina e italiana são exemplos de culinárias presentes no cardápio que agradará todo tipo de paladar.

Vale ressaltar que, para a segurança dos participantes do evento, será proibida a entrada de objetos cortantes ou que possam se tornar um risco para os demais, como: garrafas de vidro, latas, fogos de artifício, narguilé e hastes de bandeiras.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, a transmissão dos jogos é uma maneira de criar memórias afetivas e trazer o acesso à cultura do esporte para todos.