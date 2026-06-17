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Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
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Região

Estado vai ouvir municípios em pesquisa de bem-estar animal

Nova edição do levantamento coleta informações sobre fiscalização de maus-tratos, saúde única e outras ações

17 junho 2026 - 16h16Por da Reportagem Local
As respostas da pesquisa poderão ser enviadas até 15 de agosto, prazo final para participação no levantamentoAs respostas da pesquisa poderão ser enviadas até 15 de agosto, prazo final para participação no levantamento - (Foto: Divulgação)

O Governo de São Paulo lança no dia 1º de julho a segunda edição da Pesquisa Estadual de Bem-estar Animal. A iniciativa, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), vai ouvir os 645 municípios paulistas, incluindo os dez do Alto Tietê, para coletar informações que embasarão políticas públicas de proteção animal, manejo populacional e saúde única. 

Nesta edição, o questionário foi reformulado para ser mais intuitivo e detalhado, abrangendo desde a estrutura de castração e atendimento veterinário até a fiscalização de maus-tratos, acolhimento de animais resgatados, atuação de ONGs, ações de guarda responsável, orçamento municipal, legislação específica e desafios da saúde única – conceito que integra bem-estar animal, humano e ambiental. 

As respostas da pesquisa poderão ser enviadas até 15 de agosto, prazo final para participação no levantamento. As informações coletadas serão utilizadas para orientar investimentos, fortalecer programas já existentes e apoiar a formulação de novas ações voltadas à saúde e à proteção animal. 

“A nova pesquisa representa um avanço importante na construção das políticas públicas de bem-estar animal no estado. Com informações mais detalhadas e uma participação crescente dos municípios, teremos condições de identificar demandas específicas, direcionar recursos com mais eficiência e apoiar as prefeituras de forma mais estratégica”, afirma Karen Camargo, diretora de Bem-estar Animal da Semil. 

Segundo ela, o objetivo é construir um panorama ainda mais preciso da realidade paulista. “Cada município possui características e desafios próprios. Quanto mais completo for esse diagnóstico, maior será nossa capacidade de desenvolver ações efetivas para promover o bem-estar animal, fortalecer o controle populacional e apoiar a estruturação dos serviços locais”, destaca. 

Os dados também contribuirão para o aprimoramento de iniciativas estaduais já em andamento, como os programas Meu Pet e Pro Pet SP, além de subsidiar futuras ações de apoio técnico aos municípios. 
Primeira edição trouxe diagnóstico pioneiro

Realizada ao longo de 2024, a primeira Pesquisa Estadual de Bem-estar Animal contou com a participação de 151 municípios de diferentes regiões do estado. O levantamento identificou que 62,3% das cidades participantes oferecem serviços permanentes de castração e que cerca de 75% contam com médicos-veterinários atuando diretamente no atendimento de cães e gatos. 

A pesquisa também revelou a presença de casos de acumulação de animais em 45% dos municípios respondentes. Além disso, 42,3% informaram já ter realizado levantamentos sobre a população de animais domiciliados, enquanto apenas 24,5% haviam promovido estudos voltados à população de cães e gatos em situação de rua. 

 

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