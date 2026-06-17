Estado vai ouvir municípios em pesquisa de bem-estar animal

O Governo de São Paulo lança no dia 1º de julho a segunda edição da Pesquisa Estadual de Bem-estar Animal. A iniciativa, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), vai ouvir os 645 municípios paulistas, incluindo os dez do Alto Tietê, para coletar informações que embasarão políticas públicas de proteção animal, manejo populacional e saúde única.

Nesta edição, o questionário foi reformulado para ser mais intuitivo e detalhado, abrangendo desde a estrutura de castração e atendimento veterinário até a fiscalização de maus-tratos, acolhimento de animais resgatados, atuação de ONGs, ações de guarda responsável, orçamento municipal, legislação específica e desafios da saúde única – conceito que integra bem-estar animal, humano e ambiental.

As respostas da pesquisa poderão ser enviadas até 15 de agosto, prazo final para participação no levantamento. As informações coletadas serão utilizadas para orientar investimentos, fortalecer programas já existentes e apoiar a formulação de novas ações voltadas à saúde e à proteção animal.

“A nova pesquisa representa um avanço importante na construção das políticas públicas de bem-estar animal no estado. Com informações mais detalhadas e uma participação crescente dos municípios, teremos condições de identificar demandas específicas, direcionar recursos com mais eficiência e apoiar as prefeituras de forma mais estratégica”, afirma Karen Camargo, diretora de Bem-estar Animal da Semil.

Segundo ela, o objetivo é construir um panorama ainda mais preciso da realidade paulista. “Cada município possui características e desafios próprios. Quanto mais completo for esse diagnóstico, maior será nossa capacidade de desenvolver ações efetivas para promover o bem-estar animal, fortalecer o controle populacional e apoiar a estruturação dos serviços locais”, destaca.

Os dados também contribuirão para o aprimoramento de iniciativas estaduais já em andamento, como os programas Meu Pet e Pro Pet SP, além de subsidiar futuras ações de apoio técnico aos municípios.

Primeira edição trouxe diagnóstico pioneiro

Realizada ao longo de 2024, a primeira Pesquisa Estadual de Bem-estar Animal contou com a participação de 151 municípios de diferentes regiões do estado. O levantamento identificou que 62,3% das cidades participantes oferecem serviços permanentes de castração e que cerca de 75% contam com médicos-veterinários atuando diretamente no atendimento de cães e gatos.

A pesquisa também revelou a presença de casos de acumulação de animais em 45% dos municípios respondentes. Além disso, 42,3% informaram já ter realizado levantamentos sobre a população de animais domiciliados, enquanto apenas 24,5% haviam promovido estudos voltados à população de cães e gatos em situação de rua.