Ferraz participa da Operação Grande Envergadura e reforça ações integradas de segurança na região

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM), participou nesta quarta-feira da Operação Grande Envergadura, uma ação integrada que reuniu as forças de segurança dos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano.

As equipes se concentraram no Parque Max Feffer, em Suzano, onde foi realizado o alinhamento operacional antes do início das atividades. A operação contou com a participação das Polícias Civil e Militar, além das Guardas Civis Municipais das três cidades, fortalecendo a atuação conjunta no enfrentamento à criminalidade na região do Alto Tietê.

Durante a operação, as equipes realizaram patrulhamento ostensivo, fiscalização de veículos e pessoas, cumprimento de mandados de prisão, bloqueios em pontos estratégicos e ações preventivas voltadas à preservação da ordem pública.

A iniciativa tem como principal objetivo ampliar a presença das forças de segurança nas ruas, intensificar o combate aos crimes e aumentar a sensação de segurança da população por meio de uma atuação coordenada entre os diferentes órgãos envolvidos.

A secretária municipal de Segurança Urbana e Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos, Daniele de Freitas, destacou a importância da integração entre os municípios e as forças policiais.

“A segurança pública exige cada vez mais integração e cooperação entre as instituições. Participar de uma operação desta dimensão demonstra o compromisso de Ferraz com a proteção da população e com o fortalecimento das ações de prevenção e combate à criminalidade. A união das forças de segurança potencializa os resultados e amplia a capacidade de resposta em toda a região”, afirmou a secretária.

A Operação Grande Envergadura reforça a importância da atuação conjunta entre os municípios do Alto Tietê, promovendo uma estratégia regional de segurança capaz de ampliar a eficiência das ações policiais e garantir mais tranquilidade para os moradores.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo no fortalecimento da Guarda Civil Municipal e na integração com as demais forças de segurança, contribuindo para a construção de uma cidade cada vez mais segura para todos.