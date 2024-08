Escola ferrazense inaugura pomar de uvas e macieiras

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos inaugurou nesta terça-feira (13) o segundo pomar escola do município, desta vez na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Luciano Poletti, na Vila São Paulo. O patrono foi o responsável pelo primeiro plantio da uva Itália no Brasil, em solo ferrazense, e, a partir de agora, a unidade será referência no resgate da viticultura com mudas de uvas, maçãs, citros e cereja.

Em comemoração ao aniversário da cidade, que celebrará 71 anos de emancipação político-administrativo no mês de outubro, o projeto engloba diversas ações e atividades que valorizam a história municipal. Com o objetivo de promover a produção sustentável e a preservação do meio ambiente, mais de 700 estudantes da unidade participarão de todo o processo de plantação, desde o cultivo até as primeiras podas.

As 27 mudas foram doadas e plantadas pelo viticultor Sergio Semerdjian, que estará à frente das atividades educacionais e vai trazer toda sua experiência sobre esse universo. Vale destacar que todas as escolas da rede municipal também receberão mudas de uvas até o final deste ano, de acordo com a pasta.

“O Pomar Escola Agrônomo Luciano Poletti é um projeto grandioso que vai estimular nossos alunos, professores, gestores e comunidade escolar a valorizar a cultura e educação ferrazense, além de promover, no futuro, o turismo da nossa cidade. Compreender sobre a produção dos alimentos é preservar o meio ambiente”, pontua Sergio Semerdjian.

Ferraz de Vasconcelos foi a primeira cidade brasileira a produzir a uva Itália, por muitos anos conhecida como a "terra da uva fina". Tudo começou em 1927, quando o agrônomo Luciano Poletti (1895-1962) fundou o campo experimental, a Sociedade Agrícola Frutal Ltda, na Vila Romanopolis, e trouxe as matrizes de uva Itália, maçã e pera para montar o seu viveiro. Foi em fevereiro de 1942 que a planta mãe deu a primeira frutificação no Brasil. O agrônomo e agrimensor nasceu no bairro da Santa Efigênia, se especializou em pesquisas e tratamento de frutas finas em Milão, na Itália, e trouxe mudas da Europa para aclimatização no território brasileiro.