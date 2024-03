Escola no Piratininga vai atender 150 crianças de quatro e cinco anos

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou, na tarde desta quinta-feira (7), a Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Professor Sérgio Luiz da Silva, no Parque Piratininga. O equipamento tem 150 vagas disponíveis para crianças de quatro e cinco anos.

O prefeito Eduardo Boigues explicou a importância da nova unidade educacional da cidade. “É importante que as crianças não fiquem nas ruas ou em casa de maneira ociosa. Precisamos educar essas crianças, transmitir conhecimento, porque se tem alguém que vai cuidar da gente no futuro, são essas crianças. O máximo de educação que a gente puder transmitir, cuidar, auxiliar, pegar nas mãos é importante”, disse.

Ele aproveitou para ressaltar o trabalho que fez na Educação durante seu mandato. “É a 21ª unidade escolar que inauguramos em três anos. Entre creches, escolas e a bilíngue, que é para pessoas com deficiência auditiva. Não vamos mais precisar que estudantes da nossa cidade vão para outras cidades se formar. Temos tudo isso na cidade, mas ainda temos muito a fazer”.

A secretária de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Cristina Perpétuo, disse que a inauguração da escola era um compromisso da cidade. “Cumprimos com esse compromisso, de inaugurar mais uma escola e desta vez uma pré-escola, que vai atender nossas crianças de quatro e cinco anos. Vamos abarcar crianças que saíram da creche e as crianças que estavam fora da escola”, explica.

Em coletiva de imprensa, o prefeito disse que a maior demanda educacional da cidade é de escolas de ensino básico. “A maior demanda nossa hoje é a pré-escola. Como implantamos muitas creches, a criança sai da creche e às vezes falta vaga para a pré-escola. Isso é fruto de gestões passadas, que não implantaram nenhuma escola”.

Boigues falou sobre projetos futuros na Educação de Itaquá. “Estamos com um planejamento bacana. Criamos mais de 2 mil vagas de creche e agora as atenções estão voltadas para a pré-escola. Implantamos essa com 150 vagas, outra com 450 no Jardim Zélia, que vai ser inaugurada no fim do ano. Fomos contemplados com uma escola de período integral pelo Governo Federal, vai ter uma outra creche e outras pré-escolas. Vamos nos reunir com o secretário de Estado para falar sobre outro equipamento. Já temos todos os projetos prontos para apresentar para os governos ou para um deputado ajudar com emendas”, continua.

Eleições

Em relação ao partido, o chefe do Executivo disse estar bem onde está. “Estou mais preocupado com a montagem dos partidos. Estou bem onde eu estou. Temos muitos candidatos, temos a Câmara toda, tirando alguns que vão se candidatar em outras cidades, mas temos 17 vereadores interessados na formação, muitas lideranças, vereadores suplentes. Estamos focados em montar os partidos. Fechando as chapas, a gente encaixa em cada partido que a gente definir”, disse.