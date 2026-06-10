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Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
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Região

Morre Clodoaldo Pelizzoni; autoridades da região prestam homenagens

Secretário municipal de São Paulo deixou trajetória marcada pela dedicação ao serviço público; Rodrigo Ashiuchi e André do Prado prestam homenagens

10 junho 2026 - 15h01Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Pelizzoni teve atuação destacada em diversos setores da administração estadual e municipalPelizzoni teve atuação destacada em diversos setores da administração estadual e municipal - (Foto: Prefeitura de São Paulo/Divulgação)

O secretário municipal de Planejamento e Eficiência de São Paulo, Clodoaldo Pelizzoni, faleceu na noite desta terça-feira (9), aos 56 anos. Com trajetória marcada pela seriedade, competência técnica e dedicação ao serviço público, Pelizzoni teve atuação destacada em diversos setores da administração estadual e municipal, especialmente em Transportes, Infraestrutura, Planejamento e Gestão.

O Governo de São Paulo lamentou profundamente, em nota de pesar, a morte do secretário. “Com competência técnica, dinamismo e obstinação, ele contribuiu de forma decisiva para os avanços de ações em parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a gestão estadual, viabilizando iniciativas integradas e avanços concretos em benefício da população. O Governo de São Paulo presta homenagens à trajetória de Clodoaldo Pelizzoni e se solidariza aos familiares, amigos, colegas de trabalho e servidores que conviveram com ele”, divulgou em nota.

AUTORIDADES

Autoridades da região também prestaram suas homenagens via redes sociais nesta quarta-feira (10), entre eles, o ex-prefeito de Suzano, ex-secretário municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo e pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi. “Clodoaldo era uma pessoa íntegra, de caráter admirável, um profissional exemplar e um servidor público que dedicou sua trajetória ao trabalho sério, competente e comprometido com o interesse coletivo. Sempre me recebeu com muito carinho, respeito e generosidade, construindo uma relação marcada pela amizade e pela admiração mútua’, declarou em sua postagem.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e pré-candidato ao Senado, André do Prado, também prestou homenagens a Pelizzoni. “Tive a oportunidade de estar ao seu lado em diversas reuniões, especialmente quando ocupava cargos no Governo do Estado, buscando investimentos, melhorias e projetos para os municípios paulistas. Sempre foi uma pessoa acessível, técnica e comprometida com o interesse público”, comunicou.

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