Espetáculo "Coisas de Criança" retorna aos palcos com reapresentação no Teatro Vasques

Neste sábado, 5 de abril, às 20h, o Teatro Vasques será palco da reapresentação do espetáculo “Coisas de Criança”, da escola e produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento. A montagem, que estreou em outubro de 2024, é financiada pela Lei Paulo Gustavo e traz coreografias inspiradas nas brincadeiras infantis, convidando o público a reencontrar a criança que vive dentro de si.

Sob direção geral de Cleiton Costa, o espetáculo apresenta coreografias criadas a partir de uma pesquisa realizada pelo próprio elenco. No palco, os bailarinos Anna Malta, Damaris Moura, Giovanna Nobre, Hytalo Araújo e o B-boy Marcinn traduzem em movimento a simplicidade e o encantamento de brincadeiras como dança das cadeiras, pular corda e roda. Além disso, o espetáculo aborda aspectos do universo emocional das crianças, como dúvidas, sonhos e fantasias.

“Coisas de Criança” é uma releitura de um espetáculo homônimo apresentado em 2007, sob direção de Fernanda Moretti, que agora assume a produção artística da nova versão. “Esse espetáculo é para quem não perdeu a chave da infância. Acreditamos que reviver essas memórias pode ser tão importante para os adultos quanto para as crianças”, afirma Fernanda.

A montagem não ficou restrita ao palco. A iniciativa levou a magia da dança a três escolas localizadas em bairros descentralizados e de baixa renda, democratizando o acesso à arte e fomentando a formação de novos públicos.

Com 27 anos de atuação em Mogi das Cruzes, a produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento já criou mais de 30 espetáculos autorais, mesclando balé clássico, dança contemporânea, sapateado e danças urbanas. “Coisas de Criança” reforça esse compromisso com a diversidade artística e com a construção de experiências que emocionam e transformam.