Estação Ferraz de Vasconcelos recebe exposição 'Amargo: A volta de quem nunca saiu daqui'

A Estação Ferraz de Vasconcelos da CPTM recebe a partir deste sábado (31/08) a exposição "Amargo: A volta de quem nunca saiu daqui", realizada pelo artista Matheus Victor, também conhecido como Marelo. A mostra ficará na estação até o dia 28 de setembro.

O projeto nasceu em 2021 e foi concluído agora, em 2024, após um período de reclusão do artista. O objetivo é evidenciar a importância da ocupação dos espaços públicos, que muitas vezes são inacessíveis à população.

No dia da abertura do evento haverá uma Live Painting na Praça da Independência, em frente à estação, onde será pintada a última obra que será exposta. A mostra é composta por 10 obras, sendo nove pinturas e uma escultura.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.