Estação Suzano da CPTM recebe exposição de grafite 'Arte nos Muros'

A Estação Suzano da CPTM recebe, a partir das 10h desta sexta-feira (30/08), a exposição “Arte nos Muros”, um projeto cultural com interface educacional que utiliza o grafite como forma de expressão artística.

A iniciativa, uma parceria com a EDHorizonte, que atua em escolas públicas das cidades de Suzano e Barueri, apresentará grafites em seis totens em formato de caixa contendo mensagens sobre o consumo consciente de água.

A exposição ficará disponível até o dia 13/09, durante o período de operação comercial da estação.

Arte e cultura na CPTM

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.