Estações Aracaré e Manoel Feio deverão ser reformadas no primeiro trimestre de 2019

As estações Manoel Feio e Aracaré, da Linha 12-Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM), serão reformadas a partir do primeiro semestre de 2019. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 7, em reunião entre o prefeito Mamoru Nakashima (PSDB), o secretário de Obras, Roberto Kimura, e um representante da empresa contratada pela companhia, que realizará as melhorias nessas unidades.

O encontro serviu para que fossem apresentadas as ações que serão realizadas e definir o papel da Prefeitura durante as obras, que devem se iniciar no primeiro semestre de 2019. Os serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura serão voltados a acessibilidade, conforto e segurança da população.

Tanto no Manoel Feio quanto no Aracaré serão realizadas intervenções para melhorar o acesso de pessoas portadoras de necessidade especiais, correção das plataformas, que hoje são desniveladas e possuem degraus que dificultam o embarque e o desembarque de passageiros, passarelas com rampas, nova cobertura, elevadores, entre outras adaptações.

Por parte da Prefeitura serão realizadas obras de melhorias nas vias de acesso às estações.

“Estou contente, desde 2013 tenho cobrado do Governo do Estado essas melhorias nas estações e finalmente conhecemos a empresa que foi contratada para realizar os serviços, agora é continuar trabalhando e pedindo ao governador que nos ajude também com a estação de Itaquaquecetuba”, disse Mamoru.

A expectativa é que o projeto executivo esteja concluído até o final de 2018 para que as obras comecem efetivamente no próximo ano.