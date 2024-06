Estado antecipa R$ 21 milhões para atenção básica em saúde na região

O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta sexta-feira (21), em evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a antecipação do pagamento de R$ 412 milhões do programa IGM SUS Paulista - Incentivo à Gestão Municipal. Para o Alto Tietê, serão destinadas R$ 21.256.073,13, se somadas todas as cidades.

Em Suzano, o valor destinado é de R$ 2.864.067,6 . Itaquaquecetuba receberá R$ 5.500.479,82, enquanto Mogi das Cruzes terá R$ 4.300.741,28. Ferraz de Vasconcelos fecha o bloco das principais cidades da região como valor de R$ 3.504.380,04.

Poá receberá o pagamento de R$ 1.839.182, 63. Santa Isabel (1.124.693,26), Arujá (872.16,70), Biritiba Mirim (621.656,32), Guararema (292.707,72), Salesópolis (336.147,68).

“Estamos celebrando mais uma liberação de recursos. Um dinheiro que vai para a atenção básica através do IGM SUS Paulista. Esse ano está sendo um ano de muita pressão, tivemos a da dengue, que pressionou lá atrás e a gente antecipou recursos. E agora estamos antecipando da tabela fixa R$ 412 milhões”, afirmou o governador. “E observe, o dinheiro já está na conta. E nós vamos manter os demais investimentos em outras áreas, e vamos seguir trabalhando em cooperação com os municípios”, disse Tarcísio.

Em fevereiro deste ano, o governo de São Paulo já havia antecipado R$ 205 milhões do IGM SUS Paulista, previsto originalmente para maio, para apoiar o trabalho das cidades paulistas no combate às arboviroses urbanas, especialmente a dengue.

“Vivemos no país e no mundo um grande desafio econômico, e é justamente devido à preocupação do governo Tarcísio de manter a sustentabilidade nos municípios, principalmente no que tange à atenção em saúde, que nós estamos anunciando mais esse importante recurso para investimento na atenção básica ”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

O IGM SUS Paulista é um programa de incentivo criado pela gestão Tarcísio de Freitas para elevar os repasses estaduais aos municípios para serviços públicos de saúde com o compromisso de as prefeituras cumprirem indicadores assistenciais importantes, como cobertura vacinal, prevenção da mortalidade infantil, controle de câncer de colo de útero, pré-natal, controle de hipertensão e diabetes, além de controle de arboviroses urbanas.