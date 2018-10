Estado anuncia reabertura do Pronto Socorro Infantil do Hospital Regional de Ferraz

O Estado anunciou, nesta quinta-feira (25), a reabertura do Pronto Socorro Infantil (PSI) do Hospital Regional Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos. A estimativa é que o atendimento retorne ainda no primeiro semestre de 2019. As informações foram divulgadas pelo coordenador geral da Secretaria de Estado da Saúde, Antonio Jorge Martins.

A nova ala infantil do regional segue em reforma. Serão 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, reforma do espaço físico do PS Infantil, além da contratação de, ao menos, 120 profissionais especializados, que deverão garantir assistência ininterrupta às crianças de toda a região. O Estado deve abrir um chamamento público no início de 2019, para contratação.

Segundo Martins, a reabertura beneficiará diretamente à população da cidade, bem como de todo o Alto Tietê. Disse também que há um compromisso de que os atendimentos se iniciem na metade do mês de fevereiro. “Com isso (reabertura), vai amplificar e diminuir a carência da região neste tipo de demanda. Assim, queremos dar uma resposta rápida”, reiterou.

O Estado estima que serão empenhados R$ 700 mil mensais para custear todo o PS Infantil, com equipamentos e mão de obra. Anualmente, o valor é de cerca de R$ 8.4 milhões. Com a reabertura, a projeção da Secretaria de Saúde do Estado é a de que sejam realizados 4 mil atendimentos ao mês.

A pasta estadual de Saúde informou que, atualmente, o hospital atende mensalmente 400 casos infantis de urgência de reforma referenciada, quando são encaminhados por outros serviços de saúde.

O anúncio também foi acompanhado pelo do diretor do Hospital, Dr. Vanderlei de Almeida Rosa, do deputado reeleito André do Prado (PR) e o ex-prefeito de Ferraz, José Izidro Neto (PR)“É uma grande conquista para toda região. Agora, a população tem mais um equipamento”, disse André

Fechamento

Em fevereiro de 2016, o Estado fechou o PS Infantil sob argumento de falta de verbas. À época, conforme o DS, as crianças ferrazenses eram atendidas nas unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Os casos mais delicados eram encaminhados para outros hospitais da região.