Estrada do Paiol é liberada após interdição por queda de árvore no Cambiri

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que a Estrada do Paiol foi liberada, na manhã desta sexta-feira (11), após interdição por queda de uma árvore, no Cambiri, em decorrência de um temporal que caiu na cidade na tarde desta quinta-feira (20).

O município foi um dos que mais registraram ocorrências devido ao temporal. A chuva veio acompanhada de muito vento e derrubou árvores e fios de alta tensão na via, obstruindo a passagem de veículos.

De acordo com a EDP, o temporal, acompanhado de ventos fortes e raios, elevou a criticidade da operação do sistema elétrico em comparação a um dia comum. Segundo a companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região, “em conformidade com o planejamento estratégico do Plano Verão 2024/2025, as equipes em campo foram reforçadas e seguem mobilizadas nos atendimentos”.

Os principais reparos estão relacionados à queda de galhos, árvores e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de trabalho das equipes por conta da complexidade.