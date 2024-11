Estudantes do Aprova Itaquá recebem kit 'porta do Enem' e sessão de relaxamento

Estudantes do ProJovem matriculados no Aprova Itaquá, curso preparatório gratuito para vestibulares, participaram no último domingo (3) do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nas últimas aulas antes da prova, os professores intensificaram as atividades com foco na resolução de exercícios e simulado, houve um momento de relaxamento para diminuir a ansiedade e a entrega do kit "porta do Enem", com chocolate, água, barrinha de cereal e caneta.

No domingo, uma equipe do ProJovem esteve em três escolas para motivar os estudantes. A ação teve por objetivo dar suporte aos vestibulandos e contou com a distribuição de canetas para os demais candidatos.

"Com incentivo, afeto e palavras de motivação, acompanhamos nossos estudantes nesse momento importante. Parabéns a todos que deram seu melhor. Vamos juntos nessa jornada rumo aos sonhos", disse a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa.

Aprova Itaquá

Iniciado em abril deste ano, o cursinho oferecido pela Prefeitura de Itaquaquecetuba, em parceria com o Instituto Recrie, oferta aulas de biologia, química, física, matemática, português, redação, filosofia, sociologia, história e geografia para 240 jovens do município.

As aulas seguem até dezembro com a preparação para as provas da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

"O ProJovem é a porta de entrada para a realização de sonhos. Os estudantes podem encontrar sua vocação e conquistar o mundo. É gratificante proporcionar essa experiência para os jovens de Itaquá. Estamos juntos nessa luta para facilitar o acesso a um ensino de qualidade em nível superior", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.