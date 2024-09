Estupros no Alto Tietê crescem 23,6% entre janeiro e julho

Os casos de estupros no Alto Tietê cresceram 23,6% entre janeiro e julho deste ano quando comparado ao mesmo período de 2023. Foram 296 ocorrências ano passado e 366 neste ano.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e se dividem entre estupros de adultos e de vulneráveis. Entre os estupros envolvendo maiores de idade, o crescimento foi de 5,79%, passando de 69 para 73 ocorrências nos períodos analisados.

Já os estupros de vulneráveis, o aumento foi de 29%, passando de 227 para 293.

Cidades

Das dez cidades da região, oito tiveram aumento nos índices, uma reduziu e outra registrou o mesmo número do ano passado.

Itaquá foi a única que teve redução no número de estupros, passando de 71 para 67 ocorrências entre janeiro e julho deste ano, o que representa queda de 11,2%.

Guararema manteve os mesmos 13 casos nos dois períodos.

Entre as que tiveram aumento, na análise apenas das principais cidades da região, Poá teve o maior crescimento percentual. O município registrou disparada de 133% nos casos de estupros, passando de 12 para 28.

Mogi aparece em segundo, com crescimento de 35,4%, passando de 93 para 126 ocorrências.

Com número semelhante, está Ferraz, com crescimento de 34,7%, que passou de 23 para 31 ocorrências.

Por fim, Suzano, que teve crescimento de 3,77%, passando de 53 para 55 ocorrências. Para ver as demais cidades, analise a tabela abaixo.