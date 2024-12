Evento celebra Dia Internacional da Pessoa com Deficiência em Ferraz

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado nesta terça (3) e a Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos reuniu representantes da causa no evento “Ferraz Inclusiva”, que destacou ações e serviços oferecidos pela municipalidade que garantem os direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

O encontro teve como objetivo assegurar a integração social e promover a igualdade de oportunidades, que fortalece a diversidade e inclusão em todos os setores. O grande destaque foi a palestra com o especialista em consultoria jurídica, bacharel em Direito e pós-graduado em Políticas Públicas Sociais, Ricardo Cardoso. Com o tema “Enxergando Além do Olhar”, o palestrante, que é deficiente visual, falou sobre a acessibilidade e bem-estar das pessoas com deficiência, o acesso aos direitos básicos e conscientizar a população sobre a importância de entender as pessoas com deficiência nos seus diferentes aspectos: sociais, políticos, econômicos e culturais.

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida também esteve presente, além dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: a Associação das Mães dos Autistas de Ferraz de Vasconcelos (AMAFV), Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) e Associação de Apoio para Deficientes Visuais (AADVIS).

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura atendeu os interessados com o cadastro no programa de emprego com vagas para PCD e os Serviços de Convivência expuseram os trabalhos artísticos dos alunos. Já a apresentação cultural ficou por conta do Núcleo OIAEU e da APAE.

A participação das secretarias municipais foi fundamental para reunir todos os serviços e ações realizadas. Hoje a cidade de Ferraz de Vasconcelos conta com o Centro Multidisciplinar do Autismo e Outras Deficiências, Cartão de Gratuidade no Transporte Coletivo, ônibus com 100% de acessibilidade, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dois centros de fisioterapia nas Unidades Básicas de Saúde, Auxiliares e Cuidadores nas escolas municipais, Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), entre outros.

“Promover essa articulação nas diferentes áreas garante que as políticas e os serviços sejam integrados e complementados. O ‘Ferraz Inclusiva” destaca esse fomento à acessibilidade, incentiva o diálogo e aumenta a transparência e legitimidade das ações públicas.