Evento em Itaquá arrecada 85 toneladas de alimentos ao Fundo Social da cidade

O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba-SP fez a entrega de 85 toneladas de alimentos não-perecíveis angariados durante o Itaquá Music Fest. Realizado entre 6 e 14 de setembro, em celebração ao aniversário de 464 anos da cidade, o evento teve grande adesão popular e já está confirmado para 2025, segundo anunciado pelos organizadores.

Os mantimentos foram doados pela população por meio da troca solidária. Os produtos angariados, como arroz, café, sal, óleo e feijão, valiam ingressos para a festa. Com a iniciativa, o Fundo Social do município conseguiu montar cestas básicas completas e repassar os kits a 36 instituições de Itaquá que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A entrega, realizada nessa quinta-feira (17/10), contou com a presença do prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), e da presidente do Fundo Social, a primeira-dama Mila Prates Boigues, além de representantes das entidades assistenciais contempladas.

No ato, o pastor Ricardo Schimidz, presidente do Conselho de Pastores de Itaquá, fez uma oração para abençoar os donativos.

Mila, na oportunidade, destacou o impacto positivo da ação, sobretudo por ter alcançado a marca de 85 toneladas de mantimentos angariados.

"Mais uma vez, conseguimos ajudar muitas famílias da nossa cidade. A entrega dessas cestas básicas representa o esforço de todos os envolvidos no Itaquá Music Fest e no Fundo Social de Solidariedade. É uma satisfação enorme ver o resultado de tanto trabalho e saber que estamos fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Sentimos que o dever foi cumprido, e isso nos motiva a continuar a investir em iniciativas como esta".