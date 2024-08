Expo Aflord de Arujá começa hoje com venda de flores e shows

A Expo Aflord, festa de exposição e venda de flores de Arujá, começa neste sábado (17) com muitas atrações para comemorar a sua 31ª primeira edição. Tem exposição e venda de flores, shows e gastronomia oriental. O evento vai acontecer nos próximos três finais de semana: 17, 18, 24, 25 e 31 de agosto e 1º de setembro, das 8h30 às 18 horas, na Estrada Av. Pl do Brasil, s/nº - Km 4,5 - PL, Arujá.

Este ano, a Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (Aflord), que é realizadora do evento, traz uma proposta ainda mais criativa e bonita para o Pavilhão de Exposição ao criar um cenário com o tema "Primaveras do Mundo", destacando jardins, regiões e ícones dos cinco continentes: América, África, Ásia, Europa e Oceania.

Mais de 12 mil vasos de flores e plantas foram usados para compor o cenário, que vai proporcionar uma experiência encantadora para os visitantes, contando parte da história desses continentes por meio da beleza, originalidade e qualidade das flores produzidas pelos associados da Aflord.

A beleza e a diversidade da América são representadas por primaveras, begônias, trandescantias yellow, véus de noiva, philodendrons stands, crotons Brasil, pachiras aquática e hêliconias, com destaque para a flora brasileira, que ganhou um espaço especial.

A imponência dos castelos e jardins da Europa ganham vida na Expo Aflord com as tuias holandesas, colorlynes rosa, verde e baby doll, léias rubras, philodendrons red sun, philodendrons congos e Brasil, tumbérgias, formio rubro phormiun rubrum), liriopes (barba de serpente), rucélias (flor vermelha), sete léguas (trepadeiras), serissas (flor branca), cinerárias marítimas, hipoestes, eriças, cissus, jiboias, calatheas lilás e rasteira, ruscus, ramos de camélia e begônias.

Da Oceania, o maior monólito do mundo - o Uluru tem suas belezas naturais e seu exótico solo arenoso grosso e avermelhado representados por spatys, phals, dendrobiuns, chimbys, pleomeles, asplenium, cana da Índia e cactos.

A diversidade de biomas do continente Africano, com suas áridas savanas às exuberantes florestas tropicais, foram 'recriadas' com ixóras vermelhas, samambaias, bromélias, lírios da paz, portulacas, impatiens, gazanias, fênix, arecas bambu, ficus liratas, coqueiros, ravenallas, costelas de adão, cruzias, cactos, lantanas, kalandivas, alamandas, cedum rosa e musgo verde.

Para o continente Asiático, repolho ornamental, lavandas, alecrim, espadas de são jorge, chameodoras, dracenas horas, coqueiros, azaléias, celosias, vandas e mais de 4 mil vasos de suculenta para compor um dragão chinês, uma das surpresas que o visitante da Expo Aflord vai encontrar neste ano no Pavilhão de Exposição.