Região

Extensão da Linha 11-Coral até Barra Funda começa a partir de 25 de agosto

Novo hub central conecta as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral, além do Serviço Expresso Aeroporto

19 agosto 2025 - 10h08Por Da Região
- (Foto: Divulgação/CPTM)

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) inicia a operação assistida da Linha 11-Coral até a estação Palmeiras-Barra Funda a partir do dia 25 de agosto, próxima segunda-feira. Com a nova medida, os passageiros do Alto Tietê terão acesso direto à zona oeste da capital todos os dias da semana, durante os horários de vale, das 8h às 15h30 e das 20h à 0h.

Segundo a CPTM, a transformação da estação Palmeiras-Barra Funda no novo hub central do transporte sobre trilhos faz parte dos esforços da companha para melhorar a fluidez da operação e oferecer mais agilidade e conforto aos passageiros.

Além da linha 11-Coral, no dia 28 de agosto, as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM também passarão a ter a estação Palmeiras-Barra Funda como terminal. Todos os passageiros das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa irão desembarcar na estação Palmeiras-Barra Funda. Para seguir sentido Jundiaí ou Rio Grande da Serra, os passageiros farão a transferência no mesmo nível nas plataformas 5 e 6.

A estação também se conecta com terminais de ônibus interestadual e municipal, universidades, casas de shows e equipamentos culturais.

