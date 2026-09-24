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Jornal Diário de Suzano - 24/09/2026
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Região

Fernandinho emociona grande público na primeira noite do Orquídea Fest

Eyshila e Sarah também se apresentaram na abertura; programação segue até domingo com grandes atrações nacionais e operação especial de segurança

24 setembro 2026 - 19h21Por de Poá
A Orquídea Fest Poá 2026 começou nesta quarta-feira (23) com uma noite dedicada à música gospel, que reuniu um grande público na Praça de EventosA Orquídea Fest Poá 2026 começou nesta quarta-feira (23) com uma noite dedicada à música gospel, que reuniu um grande público na Praça de Eventos - (Foto: Divulgação)

A Orquídea Fest Poá 2026 começou nesta quarta-feira (23) com uma noite dedicada à música gospel, que reuniu um grande público na Praça de Eventos. Fernandinho, Eyshila e Sarah comandaram as apresentações e proporcionaram uma noite marcada por música, celebração e emoção. Para garantir a tranquilidade do público durante os cinco dias de evento, a Prefeitura de Poá também preparou uma operação especial de segurança, com atuação integrada das forças de segurança.

A programação continua nesta quinta-feira (24), com o show de Maiara & Maraisa. Na sexta-feira (25), será a vez de Wesley Safadão. No sábado (26), Marcos & Belutti comandam a programação e, no domingo (27), o encerramento fica por conta de Péricles.

Além dos shows, o Orquídea Fest conta com uma programação diversificada durante o dia, das 10 às 18 horas, com exposição e venda de orquídeas, Feira de Negócios, artesanato, espaços instagramáveis, praça de alimentação e outras atrações para toda a família.

A entrada na pista dos shows é gratuita, mediante apresentação do ingresso digital e doação do alimento correspondente ao dia. Os ingressos solidários devem ser gerados pelo site Guichê Web, e os alimentos arrecadados serão destinados às ações sociais do município.

Para os próximos dias, serão solicitados 1 quilo de arroz na quinta-feira, 1 quilo de feijão na sexta-feira, 1 quilo de açúcar no sábado e 1 litro de óleo no domingo.

Além da pista, o evento conta com Front Stage, Camarote VIP e Camarote Empresarial, com ingressos disponíveis pelo Guichê Web. Os grandes shows são realizados em parceria com a iniciativa privada, por meio de patrocínios, sem utilização de recursos públicos.

Segurança reforçada

A Prefeitura de Poá preparou uma operação especial de segurança para os cinco dias da Orquídea Fest, com atuação integrada da Guarda Civil Municipal (GCM), das Polícias Militar e Civil e de guardas municipais de outras cidades da região, por meio da Câmara Técnica de Segurança do Condemat+.

O efetivo da GCM foi reforçado, com patrulhamento intensificado na Praça de Eventos e nos arredores, especialmente nos horários de chegada e saída do público. A operação também conta com a cavalaria da Polícia Militar e serviço privado de monitoramento por drones.

A estratégia foi planejada considerando a expectativa de grande circulação de pessoas e a realização dos shows nacionais. As equipes permanecem posicionadas em pontos estratégicos durante a programação, com foco na prevenção e na pronta resposta a eventuais ocorrências.

Domingo especial

O domingo (27) será dedicado às crianças e às famílias. A programação começa às 10 horas, com brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos, além do tradicional trenzinho, que circulará no período da tarde pela região central de Poá.

A partir das 14 horas, o público poderá acompanhar os shows infantis da Patrulha Canina e do personagem Chiquinho, com entrada gratuita e sem necessidade de doação de alimento.

Serviço

Orquídea Fest Poá 2026
Data: até 27 de setembro
Local: Praça de Eventos – Avenida Antônio Massa, 150, Centro, Poá
Exposição de orquídeas: das 10 às 18 horas
Shows: a partir das 19 horas
Entrada da exposição: gratuita
Pista dos shows: gratuita, mediante ingresso solidário e doação do alimento correspondente ao dia
24/09 – Maiara & Maraisa
Entrada solidária: 1 kg de arroz
25/09 – Wesley Safadão
Entrada solidária: 1 kg de feijão
26/09 – Marcos & Belutti
Entrada solidária: 1 kg de açúcar
27/09 – Péricles
Entrada solidária: 1 litro de óleo
Patrulha Canina e Chiquinho
Entrada gratuita, sem doação de alimento.

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