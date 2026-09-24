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Jornal Diário de Suzano - 24/09/2026
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Região

Tarcísio lidera com 50%, contra 30% de Haddad no 1º turno, aponta Datafolha

Informações são da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24)

24 setembro 2026 - 19h09Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Tarcísio lidera com 50%, contra 30% de Haddad no 1º turno, aponta DatafolhaTarcísio lidera com 50%, contra 30% de Haddad no 1º turno, aponta Datafolha - (Foto: Reprodução)

O candidato à reeleição, governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera com 50% das intenções de voto no primeiro turno das eleições para o Governo de São Paulo, e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), 30%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24).

O titular do Palácio dos Bandeirantes tinha 49%, ante 29% do ex-prefeito de São Paulo no levantamento anterior, publicado no dia 11 de setembro.

O levantamento aponta que os candidatos Carlos Machado (PCB), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) apresentam 2% de intenção de votos cada, enquanto Izadora Dias (PCO) tem 1%.

Brancos, nulos e eleitores que afirmam que não irão às urnas são 8%, e 3% dizem estar indecisos.

O Datafolha entrevistou 1.610 eleitores em 65 cidades paulistas entre terça-feira (22) e quinta-feira (24). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no TSE sob os números SP-03730/2026 e BR-09355/2026 e foi contratada pela Folha e pela TV Globo.

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