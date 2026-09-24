Mogi terá mutirão de emissão de laudos caracterizadores para pessoas com deficiência

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Coordenadoria Municipal de Cidadania e Inclusão Social, realiza no dia 8 de outubro, das 9 às 13 horas, um mutirão para emissão de laudos caracterizadores para pessoas com deficiência específicos para o mercado de trabalho. O atendimento será realizado no Espaço Acolher, que fica na avenida Pedro Romero, 3.003, dentro do Complexo Integrado de Saúde, no bairro do Rodeio.

O atendimento será destinado às pessoas com deficiência que buscam a inserção no mercado de trabalho. “Não é um laudo para solicitação de benefícios. Trata-se de um documento exclusivo para o mercado de trabalho que aponta quais adequações e/ou recursos de acessibilidades são necessários para garantir as condições necessárias para que a pessoa demonstre o seu potencial com o máximo de autonomia possível ”, explica Raphael de Oliveira Moraes, responsável pela Coordenadoria de Cidadania e Inclusão Social.

A ação foi planejada para facilitar o acesso das pessoas com deficiência à documentação necessária para o mercado de trabalho. O laudo caracterizador de deficiência é um documento detalhado que atesta a condição de pessoa com deficiência e descreve o impacto das limitações funcionais na vida diária, social e laboral do indivíduo. O principal objetivo é comprovar juridicamente e clinicamente a condição de pessoa com deficiência (PcD) para garantir o seu acesso e inclusão no mercado de trabalho.

Nesta ação, os laudos caracterizadores serão preenchidos por peritos do IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo).



Para participar, os candidatos devem efetuar inscrições prévias pelo link: https://forms.gle/gJetCT7MbiJUuoSq5 . Após o preenchimento do formulário, os inscritos terão o retorno do horário marcado para o comparecimento presencial.

É importante lembrar que o local de atendimento conta com área de estacionamento e local próximo para embarque e desembarque para quem tem mobilidade reduzida. O mutirão integra as ações da Prefeitura de Mogi das Cruzes voltadas ao fortalecimento da empregabilidade e à inclusão de pessoas com deficiência, uma diretriz da gestão da prefeita Mara Bertaiolli. A iniciativa amplia o acesso a oportunidades profissionais em diferentes áreas e fortalece as políticas de inclusão no município.