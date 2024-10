Ferraz abre 'Vestibular Social' com bolsas de estudo para universidade para população de baixa renda

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está oferecendo 200 bolsas de estudo aos ferrazenses de baixa renda e situação de vulnerabilidade, totalmente gratuita no ‘Vestibular Social’. A parceria foi firmada entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura com a Educacional e o Centro Universitário de Excelência Eniac.

Os cursos ofertados são: 25 vagas em Bacharelado em Engenharia Civil; 25 vagas em Tecnólogo em Logística; 25 vagas em Tecnólogo em Recursos Humanos; 25 vagas em Bacharel em Administração; 25 vagas em Licenciatura em Pedagogia. 25 vagas em Tecnólogo em Análise de Desenvolvimento de Sistemas; 25 vagas em Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação e 25 vagas em Tecnólogo em Gestão comercial.

Todos os cursos são ofertados na modalidade a distância, mas os alunos do curso de Engenharia Civil deverão cursar aulas de laboratórios – um sábado ao mês para a complementação do processo de ensino aprendizagem. Os encontros serão realizados no prédio sede da Unieniac, localizado na rua Força Pública, 89, centro de Guarulhos.

O período de inscrição para o vestibular é do dia 21 de outubro a 21 de novembro de 2024. O local para se inscrever é o site da Prefeitura de Ferraz (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/web/). As provas do vestibular social ocorrem no dia 23 de novembro, das 13 às 16 horas, na EMEB Ruy Coelho, localizado na rua Júlio Mesquita Filho, no Jardim São Giovani. Os candidatos devem estar no local da prova com 30 minutos de antecedência. O portão será aberto às 12h30 e fechado às 16 horas para a turma 1. A publicação com o resultado dos classificados será no dia 5 de dezembro pelo Portal da Prefeitura e Portal Unieniac.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, esta é uma excelente oportunidade criada para realizar o sonho de quem deseja fazer um curso superior, mas não tem condições: “Graças a esta parceria vamos beneficiar muitos ferrazenses. Tenho certeza que será a primeira de muitas para qualificar a nossa população”, afirmou.

A análise socioeconômica será feita de 9 a 13 de dezembro e a convocação será divulgada no site da Prefeitura de Ferraz e no portal Unieniac. As matrículas ocorrem de 6 a 10 de janeiro de 2025, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, localizada na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis, das 9h30 às 15h30.