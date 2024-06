Ferraz anuncia reforma do Parque Municipal Nosso Recanto

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos anunciou nesta terça-feira (4) o lançamento oficial da reforma e revitalização do Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola. As obras contemplarão toda a extensão do local, que conta com mais de 50 mil metros quadrados e área verde preservada. A solenidade contou com a presença da prefeita Priscila Gambale e autoridades municipais.

A execução dos serviços será de 18 meses e um valor de R$ 2,4 milhões, obtido pelo financiamento do município. Atualmente, o espaço conta com diversas áreas de lazer, como quadras poliesportivas, pista de caminhada e até uma Areninha, sendo uma opção para as famílias da região que procuram descanso e bem-estar. Com a revitalização, o Parque terá dois portais de entrada, garantindo mais segurança, controle de acesso e identificação dos visitantes.

Um novo espaço de eventos também será construído; reforma nas pistas de caminhada com a instalação de bancos para descanso e pergolados; playground moderno e com acessibilidade; reforma do banheiro público e construção de um sanitário acessível e familiar; academia de calistenia e academia ao ar livre; reforma nas quadras; rampas de acesso de acordo com as normativas e regulamentações locais e instalações elétricas.

Uma das novidades será o novo gradil ao redor de todo o parque, além da construção da “Praça das Águas”, com equipamentos sofisticados de filtragem e tratamento de água que trará modernidade e interação com os moradores.

“O Parque Nosso Recanto foi frequentado por gerações e promover todas essas melhorias é uma grande emoção, pois estamos trabalhando pelo futuro da nossa cidade. Agradeço e parabenizo todos os secretários e vereadores pelo empenho de iniciar essa obra tão importante”, destaca Gambale.

Também estiveram presentes no evento o vice-prefeito, Daniel Balke, os secretários Antonio Carlos, Eduardo Paiva, Anderson Mota, Clécio Gonçalves, Thiago Severo, Daniele Cristina, Dom Souza, Ivan Santos, Jackson dos Santos, José Batista, Marcelo Dearo, Paula Trevizolli e Viviani Souza, de Obras, Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Proteção Animal, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Segurança, Comunicação, Serviços Urbanos, Governo, Esporte e Lazer, Transportes e Mobilidade Urbana, Educação e Administração, respectivamente. Além dos representantes da Câmara Municipal, os vereadores Alexandro Silva, o Teteco, e Claudio Squizato.