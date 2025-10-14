Ferraz celebra 72 anos; Priscila destaca obras e investimentos

Ferraz de Vasconcelos celebra, nesta terça-feira (14), 72 anos de emancipação política. Em entrevista exclusiva ao DS, a prefeita Priscila Gambale destacou os avanços da cidade.

Entre as principais novidades neste mês de outubro, está a entrega de uma quadra de basquete 3x3, uma nova praça na Vila São Paulo, a revitalização de uma rua no Jardim Figueiredo, além do início das obras de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e de um centro de triagem de materiais recicláveis.

A prefeita destacou que a gestão tem trabalhado para superar as dificuldades encontradas desde o início do mandato. “Quando assumi a Prefeitura, em 2022, enfrentávamos grandes desafios, desde uma dívida milionária em precatórios até a baixa arrecadação e a falta de estrutura em todos os nossos equipamentos. Nesses primeiros anos conseguimos avançar muito e reestruturar a cidade”, afirmou.

Segundo ela, todas as UBSs de Ferraz passaram por reformas e ampliações, além da criação de novas unidades. “Contratamos mais de 100 médicos e reestruturamos o quadro de funcionários das secretarias que apresentavam um grande déficit”.

Entre as obras em andamento, o Centro de Convenções de Ferraz está na reta final e deve ser entregue no primeiro semestre de 2026. “Quando iniciamos, encontramos uma estrutura comprometida. Reforçamos vigas, colunas e a fundação para garantir a segurança da população”, afirmou.

Novo PAC

Outra medida importante para o avanço de Ferraz, estão os R$ 100 milhões em investimentos do Novo PAC, programa do governo federal. Desse total, R$ 53 milhões serão destinados à canalização de córregos, como os da Vila São Paulo, Jardim Bandeirantes, Itaim e região central, para reduzir os impactos das enchentes. “Já construímos três piscinões que ajudaram a conter as águas das chuvas, e agora o PAC permitirá avançar ainda mais”, destacou a prefeita.

Ainda segundo a prefeita, outros R$ 38 milhões serão aplicados em obras de contenção de encostas. “Temos áreas de risco na cidade, e essas intervenções vão diminuir o perigo e auxiliar na regularização fundiária”, explicou.

Além disso, Ferraz ganhará um Instituto Federal, localizado na Vila São Paulo, obra que fortalecerá a educação municipal.

Na ocasião, Priscila também destacou que a Prefeitura abriu edital para que artistas ferrazenses se inscrevam e participem dos eventos municipais. “Valorizamos os artistas da cidade. Eles se inscrevem e são remunerados dentro de cada categoria. Esse formato foi utilizado na Festa da Uva Fina”, explicou a prefeita.

Desfile Cívico

O tradicional desfile cívico acontece nesta terça-feira (14), a partir das 9 horas, na Avenida Brasil. De acordo com Priscila, o evento contará com mais de duas mil pessoas. “Todas as categorias foram convidadas, como escolas, ONGs, igrejas e instituições. Será um evento marcante para nossa história”, afirmou.

41ª Festa da Uva Fina

Como parte das celebrações, Ferraz realiza até está terça-feira (14), a 41ª Festa da Uva Fina, que reuniu grandes nomes da música brasileira e artistas locais. O evento conta com exposições, feira gastronômica, atividades infantis e troca solidária de ingressos por alimentos.

“Os alimentos arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade e beneficiarão famílias da cidade. Nosso objetivo é arrecadar dez mil cestas básicas”, destacou a prefeita.

Ferraz foi a primeira cidade do Brasil a plantar um pé da uva Itália, o que torna a celebração um marco cultural. “Estamos resgatando a história e a cultura da nossa cidade. Durante a festa, tivemos exposição e venda de uvas produzidas por moradores locais”, completou.

A segurança do evento contou com apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, seguranças particulares e equipes da Secretaria de Trânsito, responsáveis por interdições e orientações aos motoristas.

“Estamos comemorando o aniversário de Ferraz com entregas, investimentos e muito trabalho. Não somente com o retorno da Festa da Uva, mas com investimentos e parcerias com governo federal e estadual, reformas em nossas UBSs e entregas e inaugurações para resgatar o orgulho de ser ferrazense”, finalizou.