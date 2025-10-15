Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 15 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz encerra a 41ª Festa da Uva com show do cantor Fernandinho

Cantando sucessos como "Todas as coisas", "Único" e "Ainda que a figueira não floresça" cantor embalou a noite

15 outubro 2025 - 21h00Por de Ferraz
Ferraz encerra a 41ª Festa da Uva com show do cantor FernandinhoFerraz encerra a 41ª Festa da Uva com show do cantor Fernandinho - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

A 41ª Festa da Uva Fina se encerrou na noite de terça-feira (14) com um show ao estilo rock and roll, com o cantor gospel Fernandinho.

A apresentação ocorreu no Complexo Esportivo Poliesportivo Gothard Kaesemodel Jr. (antigo Birutão) e reuniu pessoas de todas as religiões e credos para adorarem a Deus, pedindo bênçãos em comemoração ao aniversário de 72 anos da cidade.

Cantando sucessos como “Todas as coisas”, “Único”, “Ainda que a figueira não floresça”, “Pai de Multidões” e “Moisés”, o cantor embalou a noite de terça com muitos solos de guitarras e um carisma que arrastou a multidão. A música mais aguardada pelo público, “Galileu”, foi a última a tocar para fechar o show com chave de ouro.

Os shows de abertura ficaram com o cantor gospel Marcos Vech e com o ministério de louvor da Igreja Cristã Mundial de Ferraz de Vasconcelos, ICM-Worship. 

O Vitor e a Natalia, munícipes da cidade, estavam com as expectativas lá em cima para esse dia. “Gente, nós estamos muito feliz, esperando a música ‘Moisés', que é uma das nossas músicas favoritas”, relatou. Durante todos os dias, a festa contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM) para trazer mais segurança ao público. Além do apoio da Secretaria de Transporte, ajudando com o trânsito nas mediações do espaço.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá realiza caminhada do Outubro Rosa neste sábado
Região

Poá realiza caminhada do Outubro Rosa neste sábado

Liminar suspende pedágios na Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga
Região

Liminar suspende pedágios na Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga

Mulheres são 70,2% dos professores do Alto Tietê; conheça docentes que usam a arte para transformar
Região

Mulheres são 70,2% dos professores do Alto Tietê; conheça docentes que usam a arte para transformar

Mogi protocola ações na Justiça para isentar os mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra
Região

Mogi protocola ações na Justiça para isentar os mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra

Desfile Cívico de aniversário em Ferraz reúne mais de 5 mil pessoas
Comemoração

Desfile Cívico de aniversário em Ferraz reúne mais de 5 mil pessoas

Vereadores de Mogi isentam estabelecimentos com brigada de incêndio de obrigatoriedade
Região

Vereadores de Mogi isentam estabelecimentos com brigada de incêndio de obrigatoriedade