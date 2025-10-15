Ferraz encerra a 41ª Festa da Uva com show do cantor Fernandinho

A 41ª Festa da Uva Fina se encerrou na noite de terça-feira (14) com um show ao estilo rock and roll, com o cantor gospel Fernandinho.

A apresentação ocorreu no Complexo Esportivo Poliesportivo Gothard Kaesemodel Jr. (antigo Birutão) e reuniu pessoas de todas as religiões e credos para adorarem a Deus, pedindo bênçãos em comemoração ao aniversário de 72 anos da cidade.

Cantando sucessos como “Todas as coisas”, “Único”, “Ainda que a figueira não floresça”, “Pai de Multidões” e “Moisés”, o cantor embalou a noite de terça com muitos solos de guitarras e um carisma que arrastou a multidão. A música mais aguardada pelo público, “Galileu”, foi a última a tocar para fechar o show com chave de ouro.

Os shows de abertura ficaram com o cantor gospel Marcos Vech e com o ministério de louvor da Igreja Cristã Mundial de Ferraz de Vasconcelos, ICM-Worship.

O Vitor e a Natalia, munícipes da cidade, estavam com as expectativas lá em cima para esse dia. “Gente, nós estamos muito feliz, esperando a música ‘Moisés', que é uma das nossas músicas favoritas”, relatou. Durante todos os dias, a festa contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM) para trazer mais segurança ao público. Além do apoio da Secretaria de Transporte, ajudando com o trânsito nas mediações do espaço.