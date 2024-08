Ferraz estrutura rede de apoio contra violência da mulher

Em comemoração ao “Agosto Lilás” de combate à violência contra a mulher e os 18 anos de existência da Lei Maria da Penha completados este mês, Ferraz de Vasconcelos sediou na tarde desta quarta-feira (27), uma roda de conversa promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para traçar um panorama dos serviços oferecidos e fortalecer os laços para a formalização de uma rede de apoio.

Participaram da conversa representantes da Coordenadoria da Mulher, Defensoria Pública; Delegacia de Defesa da Mulher; Guardiã Maria da Penha, Ministério Público e demais entidades e segmentos para avançar na formalização de uma rede de atendimento voltada às mulheres no município.

A prefeita Priscila Gambale e o secretário de Assistência Social, Rodrigo de Freitas Siqueira estavam presentes e apoiaram esta importante discussão sob o tema e o quanto a cidade avançou em políticas públicas. Atualmente, 13 mulheres vítimas de violência fazem parte do programa na cidade que garante medida protetiva por meio da Guardiã Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) e do eventual acionamento do botão do pânico quando o agressor está próximo da vítima.

Cabe às mulheres decidirem se querem participar do programa ou não, mas dependendo da situação, a mulher acaba tendo necessidade de outros serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que garante o atendimento em outros tipos de demandas como programas sociais, matrículas em outras escolas aos filhos, além de abrigo e atividades culturais para a mulher poder superar a violência doméstica sofrida.

A delegada Tatiana Kajimura Chinelati, da DDM recentemente inaugurada no município, afirmou que muitas vezes a mulher é vítima de violência e não percebe: “Quando o marido a chama de gorda, feia e burra também é um tipo violência psicológica e moral”. Estando assistida e participando de atividades como as existentes na Casa da Mulher, ela se sente acolhida e mais à vontade para falar. Outros representantes também se posicionaram durante a realização do evento reforçando o compromisso do município em combater a violência doméstica.